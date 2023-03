3 Lagu Solo Jimin BTS Dilarang Tayang di KBS, Salah Satunya Diciptakan RM

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga lagu Jimin BTS yang berasal dari album solo terbarunya, FACE dikabarkan dilarang tayang oleh KBS. Mengutip All Kpop, menurut laporan yang dipublikasi pada Rabu, 22 Maret 2023, terdapat tiga lagu Jimin yang tidak lulus sensor KBS, yaitu Face-off, Like Crazy, dan Alone.

Lagu Face-off merupakan lagu yang ditulis oleh sesama anggota BTS, yaitu RM. Lagu tersebut dilarang tayang karena mengandung umpatan, slang, dan ekspresi yang kurang senonoh. Dikutip melalui Kpop Post, lagu Face-off merupakan lagu utama Jimin karena dirinya turut berpartisipasi dalam pembuatan bersama dengan RM.

Tanggapan Penggemar BTS

Dikutip melalui Sports Keeda, reaksi ARMY secara keseluruhan terbagi atas dua kubu. Di satu sisi, ARMY merasa sedih karena tidak dapat menyaksikan penampilan Face-off secara langsung. Namun, di sisi lain penggemar merasa senang akan lagu eksplisit yang kembali dihadirkan oleh RM dan Jimin.

"Ada kata umpatan dalam lirik 'FACE OFF', album FACE Park Jimin akan menjadi luar biasa," tulis seorang penggemar dikutip dari publikasi Sports Keeda.

Kemudian, penggemar lain juga merasa bahwa kalimat umpatan, slang, dan ekspresi yang dikeluarkan di Face-off dapat membantu para anggota BTS mengeluarkan rasa frustasi mereka dalam berkarir. "Syukurlah dia mengeluarkan segala frutasi dan perasaannya, ini merupakan penyembuhan untuknya dan kamu dapat menyadari itu," komentar penggemar lain @chim_bora****.

Jimin Tetap Laksanakan Pre-Recording Music Bank KBS

Sementara itu, album debut solo Jimin bertajuk FACE secara resmi dirilis, pada Jumat, 24 Maret 2023. Dalam aktivitas promosi solo terbarunya, Jimin dikabarkan memberikan bingkisan kepada para ARMY yang datang ke pre-recording yang dilakukan di program Music Bank, KBS, pada Jumat, 24 Maret 2023.

Bingkisan yang diberikan mengandung tiga kertas bertuliskan, "kamu membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik", "untukmu dengan sepenuh hatiku", dan "aku berharap kamu menjadi yang paling bahagia hari ini".

Melihat kemanisan yang dilakukan oleh idola mereka, ARMY merasa terharu dan bahagia. "Cantik banget bingkisannya. Desainnya elegan," komentar netizen Indonesia di Twitter @leemin****.

GABRIELLA AMANDA | SPORTS KEEDA | TWITTER | ALL KPOP

