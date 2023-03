Jimin BTS Resmi Debut Solo, Rilis Album FACE Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jimin BTS merilis album solo pada Jumat, 24 Maret 2023. Jimin merilis album berjudul FACE setelah pekan lalu merilis single terbarunya Set Me Free PT. 2 pada Jumat, 17 Maret 2023.

Makna Album FACE Jimin BTS

Pada, Jumat, 24 Maret 2023, akun Instagram resmi BTS merilis unggahan terbaru terkait album FACE. "Face, (adalah) pantulan diriku di penampilan yang asing. Muka untuk menghadapi bagian terdalam dalam diri. Sebuah gema, getaran, dan gerakan kecil untuk meraihmu," keterangan terkait album FACE Jimin BTS.

Tulisan lain dalam unggahan tersebut menyiratkan tentang gelombang yang muncul dari dalam, menyebar, dan menyentuh inti. "Gelombang berasal dari bagian dalam dunia yang tidak terlihat, melewati muka di permukaan dan menggapai lainnya untuk menggema sementara menyampaikan suara batin," tulisnya.

Album FACE digambarkan Jimin sebagai diri yang rentan dan terluka, tetapi terus berusaha. "Gelombang menyebar dengan cantik, menemukan alurnya sendiri disamping luka dan distorsi dari goresan terkecil. Menghadapi usaha yang tak tergoyahkan meskipun telah berulang kali jatuh dan kesakitan," tulisnya pada baris terakhir.

Unggahan lain memberikan makna lingkaran yang tercantum dalam album Jimin. "Lingkaran gema. Gambaran dari pikiran yang rentan dan luka-luka yang tidak terungkap," tulisnya.

Album FACE Jimin BTS Berisi 6 Lagu

Dilansir melalui Spotify, album FACE milik Jimin berisi 6 lagu, yaitu Face-off, Interlude: Dive, Like Crazy, Alone, Set Me Free Pt. 2, dan Like Crazy (versi bahasa Inggris).

Selain itu, melalui Instagram Story BTS, pada Jumat, 24 Maret 2023, Jimin turut merilis video musik dari lagu Like Crazy pada pukul 13.00 waktu Korea Selatan. Video musik tersebut telah mendapatkan 2 juta penonton dan hampir 1 juta likes hanya 2 jam setelah perilisan di platform Youtube.

Sebelumnya, lagu Set Me Free Pt. 2 telah menggapai beragam prestasi secara global, salah satunya sebagai debut solo artis Korea terbesar dalam sejarah Spotify. Lagu ini berada di peringkat 39 di Spotify Amerika Serikat, peringkat pertama di Korea Selatan, dan peringkat 103 di Spotify Inggris.

GABRIELLA AMANDA

