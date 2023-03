Lee Je Hoon Sukses Temu Penggemar di Jakarta, Ini Profil Bintang Drakor Taxi Driver dan Signal

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Je Hoon sukses menggelar fan meeting-nya di Indonesia pada Ahad, 19 Maret 2023 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Central Park, Jakarta Barat.

Bagi pecinta drama dan film Korea Selatan, nama Lee Je Hoon sudah tidak asing di telinga. Dilansir asianwiki.com, pria kelahiran 4 Juli 1984 telah malang melintang di dunia hiburan Korea Selatan dengan membintangi sejumlah judul drama korea atau drakor dan film. Baru-baru ini, drama korea terbaru yang dibintanginya berjudul Taxi Driver Season 2 berhasil mencetak rating tertinggi keempat dari semua drama yang tayang setiap Jumat-Sabtu dalam sejarah kanal tv SBS.

Melansir mydramalist.com, laki-laki berusia 38 tahun ini menggeluti dunia seni peran sudah sejak duduk di bangku perkuliahan. Lee Je Hoon menempuh studi di Korea National University of Arts dengan mengambil jurusan Drama.

Setelah itu, Lee Je Hoon memulai debut aktingnya dengan terlibat dalam film jalur indie, berjudul They Live by Night (2007). Sejak 2022. Puncaknya, Lee Je Hoon semakin dikenal publik ketika bermain di film indie Bleak Night (2011). Berkat perannya ini, Lee Je Hoon berhasil meraih penghargaan aktor baru terbaik di Penghargaan Film Daejong ke-48. Beberapa penghargaan lain yang sudah diterimanya yaitu Best Actor dalam ajang SBS Awards 2021 dan 2018.

Dikutip cosmo.ph, sejumlah drakor dan film sempat dibintanginya, seperti Move to Heaven (2021), Tomorrow With You (2017), Signal (2016), dan Three Sisters (2010). Sementara judul film yang telah diperankannya yaitu Run Away (2022), Collectors (2020), Time to Hunt (2020), dan I Can Speak (2017). Lee Je Hoon tergabung di Company On, agensinya sendiri. Sebelumnya, ia sempat bergabung di Saram Entertainment selama dua belas tahun sebelum memutuskan hengkang pada April 2021.

