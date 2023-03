Kemeriahan Konser Kygo di Jakarta, Penonton Padati Pinggir Pantai Ancol

TEMPO.CO, Jakarta - Kygo sukses menggelar konser di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada Jumat, 17 Maret 2023. Selain Kygo, konser tersebut juga diisi oleh sejumlah disc joki mancanegara dan lokal.

Para penonton terlihat sangat menikmati lagu remix yang dibawakan oleh para DJ. Acara musik tersebut dimulai pukul 17.00 hingga 01.00 WIB.

Penampilan DJ Asal Indonesia dan Luar Negeri

DJ Thincut asal Indonesia mengawali acara dengan sejumlah lagu remix yang mengundang pengunjung untuk menari. Selanjutnya, penampilan kedua diisi oleh Devarra yang juga berasal dari Indonesia.

Penampilan ketiga diisi oleh Winky Wiryawan yang dimulai pada pukul 20.00 hingga 21.00 WIB. Selama satu jam, penonton disajikan sejumlah lagu hits, seperti Break Free milik Ariana Grande, I love it karya Icona pop ft. Charli XCX, Happy milik Pharrell Williams, dan masih banyak lagi.

Di urutan selanjutnya, Frank Walker, DJ asal Kanada itu melanjutkan penampilannya dari pukul 21.00 hingga 22.30 WIB, sesuai jadwal yang diunggah pada Instagram promotor Redline Kreasindo. Adik dari DJ Alan Walker ini menampilkan setidaknya 20 lagu yang berhasil membuat para penonton histeris.

Aksi Spektakuler Kygo Selama 1 Jam 45 Menit

Setelah penampilan para tamu spesial, Kygo, bintang utama dalam festival musik tersebut secara sukses membawakan berbagai jenis lagu, yang dimulai pukul 23.00 hingga 00.45 dini hari.

Kygo memainkan sejumlah lagu populer miliknya, seperti Woke Up in Love, Stargazing, Firestone, If Ain't Me, dan berbagai lagu lainnya. Kygo juga turut menampilkan lagu-lagu populer terbaru dalam penampilannya, seperti lagu Flower milik Miley Cyrus, Gimme More, Sweet Dreams, dan masih banyak lagi.

Konser yang digelar di Jakarta ini merupakan bagian dari tur dunia Kygo di 2023. Pada konsernya di Jakarta, konser Kygo memiliki nuansa yang berbeda, yaitu suasana pinggir pantai. Pengunjung yang hadir menari dan bernyanyi di atas pasir putih Ancol yang menambah nuansa pinggir pantai.

GABRIELLA AMANDA

