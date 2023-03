Kygo Gaet Penampil Spesial DJ Kelas Dunia dan Indonesia di Konser 17 Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan disjoki asal Norwegia, Kygo akan menggelar konser Kygo Music in Jakarta pada Jumat, 17 Maret 2023. Ia akan menggandeng penampil sejumlah tamu spesial lain, seperti Frank Walker dan DJ asal Indonesia. Kygo akan menggelar konser di Sunset Beach, Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Kygo Ajak DJ Dunia dan Indonesia

Kygo Music in Jakarta akan menampilkan DJ asal Kanada, Frank Walker. Dikutip melalui Palm Tree Records, Frank Walker pernah membantu Kygo dalam tur dunia sebelumnya Kids in Love. Melalui konser yang sama, keduanya sudah pernah mengunjungi Asia pada 2018 termasuk Jakarta. Kygo Music in Jakarta menggaet tiga DJ asal Indonesia, yaitu Winky Wirawan, Devarra, dan Thincut.

DJ Kygo mengungkapkan antusiasmenya untuk kembali menghadiri Indonesia. "Aku tidak sabar untuk kembali ke Indonesia!" tuturnya saat menjawab pertanyaan Tempo yang diajukan secara tertulis pada Senin, 6 Maret 20223.

Kygo Konfirmasi Projek Baru

Pemilik nama asli Kyrre Gorvell-Dahll ini mengungkap keterbukaannya untuk berkolaborasi dengan para tamu spesial dalam acaranya tersebut. "Tentu saja, aku sedang dalam proses pengerjaan album terbaruku dan terbuka untuk bekerja dengan para artis baru atau artis yang pernah berkolaborasi denganku sebelumnya," katanya.

Kygo juga mengonfirmasi dirinya sedang mengerjakan projek baru dengan gaya dan suara baru. "Aku saat ini sedang mengerjakan musik dan bereksperimen dengan gaya dan suara-suara baru yang menginspirasi diriku," lanjutnya.

Pemilik lagu It Ain't Me bersama Selena Gomez ini mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kenangan indah selama melangsungkan konser sebelumnya di Indonesia. "Aku selalu memperhatikan keramaian pengunjung ketika memainkan musikku untuk melihat reaksi mereka. Saat terakhir ke Indonesia aku ingat para penggemar mengetahui lirik lagu-laguku. Itu sangat luar biasa," kata dia.

Kemudian, Kygo juga membagikan bahwa kedatangannya terakhir di Indonesia memberikan inspirasi dalam mengerjakan projek musiknya. "Berada di jalan dan tampil di beberapa acara (di Indonesia) mendorongku untuk segera kembali ke studio (mengerjakan projek) ketika aku kembali ke rumah," ujarnya. Kygo telah melangsungkan beberapa kolaborasi dengan penyanyi ternama dunia, seperti Selena Gomez, Ellie Goulding, Callum Scott, dan lain sebagainya.

GABRIELLA AMANDA

