Review Film Suzume no Tojimari, Karya Terbaru Makoto Shinkai

TEMPO.CO, Jakarta - Suzume No Tojimari merupakan film Jepang yang sedang tayang di bioskop Indonesia sejak 8 Maret 2023. Film Makoto Shinkai ini sangat dinantikan, apalagi dia selalu merilis film terbaik setiap tiga tahun sekali. Sebab itulah, sejak pertama kali hadir pada 8 Maret 2023 hingga 13 Maret 2023, Suzume telah berhasil mendapatkan 400 ribu penonton Indonesia.

Suzume telah tayang lebih dulu di Jepang sejak 11 November 2022 dan berhasil menjual 1,33 juta dalam tiga hari perilisan pertamanya. Film iniberhasil masuk kompetisi Berlin Film Festival (Berlinale) 2023. Makoto Shinkai selalu berhasil menggarap film populer bertema cinta dan bencana alam, mulai dari dua film sebelumnya yakni Kimi no Nawa (Your Name) dan Weathering With You yang sama populernya.

Film bertema bencana ini mengisahkan perjalanan Suzume menemukan sebuah pintu untuk menutup dan menguncinya demi mencegah terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Pengisi suara dalam film ini yaitu Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu, Shota Sometani, Sairi Ito, dan Kotone Hanase. Untuk itu, mari simak review Suzume no Tojimari berikut ini.

1. Suzume Memiliki Alur yang Ringan dan Padat

Suzume memiliki alur cerita yang lebih ringan daripada Your Name dan Weathering With You karena fokus film ini adalah menangani inner child yang belum selesai di masa lalu. Si tokoh mencari alasan untuk hidup, hingga mengatasi masalah akibat bencana alam dan membuatnya kehilangan banyak orang yang dicintai.

Dalam satu jam pertama, Suzume terkesan gegabah dan orang-orang yang pasrah akan hidupnya karena ia tidak mengetahui alasan dirinya selamat dari bencana alam dan tetap hidup. Setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami pada 11 Maret 2011 yang terjadi di Jepang, Suzume merasa jika hidup hanyalah sebuah keberuntungan.

Seiring berjalannya waktu, alur Suzume ini akan semakin mengerucut dan padat hingga menempuh inti cerita dan solusi. Apalagi setelah Suzume bertemu dengan sosok pria misterius bernama Souta, yang memiliki pekerjaan untuk menutup dan mengunci pintu agar tidak terjadi bencana alam. Selain itu, akhir dalam Suzume lebih melegakan daripada ending Your Name karena kisah romansa Suzume dan Shouta berjalan dengan baik.

2. Suzume Mengulik Inner Child dan Cara Mengatasi Trauma

Suzume merupakan korban bencana alam yakni gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 11 Maret 2011 dan membuatnya kehilangan sosok sang ibu yang sangat amat dicintainya. Sebab itulah, Suzume memutuskan pindah dari kampung halamannya dan hidup bersama tantenya bernama Tamaki.

Suzume yang memiliki trauma masa kecil akibat bencana alam akhirnya bisa teratasi setelah ia berpetualang bersama Souta dan mengunci berbagai pintu yang menyebabkan terjadinya gempa dan tsunami. Hal tersebut membuatnya menolong banyak orang agar tidak kehilangan orang-orang yang dicintainya lagi. Cara Suzume mengatasi trauma adalah dengan menerima, menghadapi, lalu bangkit dengan menjalani kehidupannya yang baik.