Film dan Serial Terbaru di HBO GO, Tayang Mulai Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai film dan serial terbaru mulai dari komedi hingga penuh aksi hadir di HBO GO selama Marte 2023. Termasuk koleksi film Jurassic yang lengkap di HBO GO, dari film pertama, Jurassic Park, hingga koleksi terkini dari franchise tersebut, Jurassic World Dominion.

Sejumlah tayangan perdana serial paling dinantikan selama Maret, seperti Succession Season 4 pada 27 Maret dan episode terakhir dari The Last of Us pada 13 Maret, akan tayang di HBO GO dan HBO.

Daftar film dan Serial Terbaru di HBO GO

1. House Party

Promotor klub yang ambisius sekaligus bersahabat karib, Damon dan Kevin, kerap menjalani hidup yang penuh tantangan. Mulai dari kehabisan uang, berkurangnya keberuntungan, hingga hampir kehilangan rumah mereka – karena baru saja dipecat dari pekerjaan mereka sebagai pembersih rumah – membuat kedua sahabat ini membutuhkan rejeki nomplok yang besar untuk menyelesaikan masalah mereka dan mereka pun memutuskan untuk menjadi tuan rumah pesta tahun ini di sebuah rumah eksklusif di mana mereka bekerja terakhir kali. Dibintangi oleh Tosin Cole, Jacob Latimore, Karen Obilom, D.C. Young Fly and Scott Mescudi, film ini tayang mulai 3 Maret.

2. Jurassic World Dominion

X

Jurassic World Dominion. Dok. Warner Bros. Discovery

Dengan latar belakang empat tahun setelah penghancuran Isla Nublar, dimana dinosaurus sekarang hidup berdampingan dengan manusia di seluruh dunia, namun ternyata mereka mengancam untuk mengambil alih umat manusia sebagai predator puncak planet ini. Dibintangi Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong, Omar Sy, Khotbah Isabella, Campbell Scott, Justice Smith, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda. Koleksi Film Jurassic juga dapat di tonton streaming pada 11 Maret.

3. Gotham Knights

Setelah pembunuhan Bruce Wayne, putra angkat Bruce Wayne, Turner Hayes, dijebak atas pembunuhan Caped Crusader bersama dengan anak-anak dari beberapa musuh Batman. Dengan Jaksa Wilayah, Harvey Dent, yang karismatik dan tangguh serta GCPD yang mengejar mereka, Turner akan mengandalkan sahabatnya sendiri yang sekaligus merupakan pembuat kode tangguh, Stephanie Brown, dan juga sahabat karib Batman, Carrie Kelley, sebagai sekutu. Tetapi tim buronan yang tidak cocok ini akan segera mengetahui bahwa ada kekuatan yang lebih besar dan lebih jahat sedang terjadi di Kota Gotham, dan mereka harus bersatu untuk menjadi penyelamat generasi berikutnya. Dibintangi Oscar Morgan, Olivia Rose Keegan, Navia Robinson, Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Anna Lore, Rahart Adams dan Misha Collins.

4. Succession Season 4

Pada Season 4, penjualan media konglomerat, Waystar Royco, kepada visioner teknologi, Lukas Matsson, semakin dekat. Prospek penjualan seismik ini memicu kecemasan eksistensial dan perpecahan keluarga di antara keluarga Roy yang terjadi pada saat mereka mengantisipasi keadaan kehidupan mereka setelah kesepakatan terjadi. Perebutan kekuasaan terjadi ketika keluarga menimbang masa depan di mana bobot budaya dan politik mereka sangat dibatasi. Dibintangi Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck. Penayangan perdana Succession Season 4 di hari yang sama di HBO jam 9 pagi.

5. Perry Mason Season 2

Berbulan-bulan setelah kasus Dodson berakhir, keturunan dari keluarga minyak paling berpengaruh terbunuh dengan brutal. Ketika para DA pergi ke kota Hooveryvilles untuk menentukan suspek yang paling jelas, Perry, Della, dan Paul menemukan diri mereka berada di tengah kasus yang akan mengungkap konspirasi dan memaksa mereka untuk mengingat apa yang sebenarnya menjadi kesalahan. Season 2 dibintangi oleh Matthew Rhys, Juliet Rylance, Chris Chalk, Diarra Kilpatrick, Eric Lange, Justin Kirk, Katherine Waterston, Hope Davis, Fabrizio Guido, Peter Mendoza, Mark O’Brien, Paul Raci, Jen Tullock, Jon Chaffin, Onahoua Rodriguez, Jee Young Han, Sean Astin, Tommy Dewey, Shea Whigham, dan Wallace Langham.

6. The Last of Us

Joel (Pedro Pascal) dan Ellie (Bella Ramsey) dalam serial The Last of Us. Dok. HBO

Berdasarkan video game yang diakui secara kritis, serial drama HBO Original ini mengambil lokasi 20 tahun setelah peradaban modern dihancurkan. Joel, seorang penyintas tangguh, ditugaskan untuk menyelundupkan Ellie, gadis berusia 14 tahun, keluar dari zona karantina yang berat. Apa yang dimulai dari pekerjaan kecil akan segera menjadi perjalanan brutal dan memilukan karena mereka berdua harus melintasi AS dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Season 1 berisi 9 episode dibintangi oleh Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, dan Elaine Miles sebagai Florence. Serta Ashley Johnson dan Troy Baker. Episode terbaru setiap hari Senin dengan episode terakhir pada 13 Maret.

7. Downton Abbey: A New Era

Dari kreator pemenang penghargaan Julian Fellowes menghadirkan sebuah film Downton Abbey: A New Era. Kembalinya sinematik yang sangat dinantikan dari fenomena global menyatukan kembali para pemeran tercinta saat mereka melakukan perjalanan besar ke Prancis Selatan untuk mengungkap misteri vila yang baru diwarisi Dowager Countess.

Pilihan Editor: Daftar Film dan Serial Terbaru di HBO GO Februari 2023, Banyak Nominasi Oscar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.