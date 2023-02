Daftar Film dan Serial Terbaru di HBO GO Februari 2023, Banyak Nominasi Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - HBO GO menghadirkan berbagai judul-judul nominasi Oscar bulan ini. Mulai dari Elvis, The Batman, Top Gun: Maverick hingga Everything Everywhere All at Once hingga kisah naik turunnya Uber di Super Pumped: The Battle for Uber serta episode baru serial drama pasca-apokaliptik HBO Original The Last of Us.



Judul yang dinominasikan untuk Oscar 2023 termasuk Elvis, The Batman, dan Navalny. Elvis dinominasikan untuk Film Terbaik, Aktor Terbaik (Austin Butler), Pengeditan Film Terbaik, Sinematografi Terbaik, Rancangan Kostum Terbaik, Tata Rias dan Tata Rambut

Terbaik, Rancangan Produksi Terbaik, Tata Suara Terbaik. The Batman dinominasikan untuk Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik, Tata Suara Terbaik, Efek Visual Terbaik. Navalny dinominasikan untuk Fitur Dokumenter Terbaik.

Daftar Film dan Serial Terbaru di HBO GO



1. Secret Headquarters



Baca Juga: Mengenal Jonathan Majors Pemeran Kang the Conqueror

Charlie dan teman-temannya menemukan markas superhero terkuat di dunia yang tersembunyi di bawah rumahnya. Saat penjahat menyerang, mereka harus bekerjasama untuk mempertahankan markas dan menyelamatkan dunia. Dibintangi Owen Wilson, Walker Scobell, Jesse Williams, Keith L. Williams, Momona Tamada, Michael Peña, Abby James Witherspoon, Kezii Curtis dan Jessie Mueller. Secret Headquarters tayang pada Sabtu, 4 Februari 2023.



2. C.B. Strike: Troubled Blood Season 1

X

Berdasarkan novel karya pencipta Harry Potter J.K. Rowling, dengan nama samaran Robert Galbraith, mengikuti Cormoran Strike pada Musim 1, seorang veteran perang yan menarik perhatian London. Meskipun Strike terluka fisik dan psikologis, instingnya terbukti krusial saat ia mencoba menyelesaikan tiga kasus kompleks yang membuat polisi bingung. Dibintangi Tom Burke dan Holliday Grainger, C.B. Strike: Troubled Blood Season 1 tayang pada Selasa, 7 Februari 2023.



3. Super Pumped: The Battle For Uber

Berdasarkan kisah nyata di balik salah satu perusahaan unicorn paling sukses di Silicon Valley dan kisah jatuh bangunnya pendiri Uber, Travis Kalanick. Didorong oleh visi revolusi transportasi, Kalanick mengambil pendekatan win-at-all-cost untuk menempa start-up yang masih muda menjadi raksasa multi-miliar dolar dengan bantuan pemodal ventura Bill Gurley dan anggota dewan Arianna Huffington. Tetapi setiap lonjakan datang dengan harga. Dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler, Uma Thurman, Elisabeth Shue, Kerry Bishé, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt dan Babak Tafti. Super Pumped: The Battle For Uber tayang pada Kamis, 2 Februari 2023.



4. The Outfit

Baca Juga: Richard Kyle Cari Cinta Sejati dari 19 Kontestan di The Bachelor Indonesia

Setelah tragedi pribadi, penjahit Inggris, Leonard Burling berakhir di Chicago, mengoperasikan toko penjahit kecil di bagian kota yang sulit di mana dia membuat pakaian indah untuk satu-satunya orang di sekitarnya yang mampu membelinya: Keluarga gangster yang kejam. Dibintangi Mark Rylance, Zoey Deutch, Johnny Flynn, Dylan O'Brien, Nikki Amuka-Bird dan Simon Russell Beale. The Outfit tayang Sabtu, 11 Februari 2023.



5. Fifty Shades Trilogy



Ikuti Anastasia dan Christian saat mereka memulai hubungan cinta penuh gairah di tiga film global terlaris – Fifty Shades of Grey, Fifty Shades Darker and Fifty Shades Freed. Dibintangi Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle, Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Victor Rasuk dan Luke Grimes. Fifty Shades Trilogy tersedia mulai Rabu, 1 Februari 2023.



6. The Bachelor Indonesia



Sebuah produksi HBO Asia Originals, serial 10 episode yang akan membawa penonton dalam perjalanan romantic yang penuh drama intens, persaingan, patah hati, dan penuh semangat. Saksikan 19 wanita berbakat dan karismatik mengambil kesempatan mereka untuk menemukan cinta sejati dan bersaing mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki lajang yang paling memenuhi syarat di Indonesia. The Bachelor Indonesia tayang mulai Jumat, 10 Februari 2023.

7. The Bad Guys

Tidak ada yang pernah gagal begitu keras dalam mencoba menjadi sebaik The Bad Guys. Berdasarkan seri buku terlaris New York Times, kru para penjahat hewan akan mencoba tipu daya paling menantang—menjadi warga negara teladan. Dibintangi Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Zazie Beetz, Lilly Singh dan Alex Borstein. The Bad Guys tayang Sabtu, 25 Februari 2023.

Pilihan Editor: Jadwal Tayang The Last of Us Episode 5 Dimajukan, Catat Tanggal Rilisnya di Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.