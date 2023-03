Fakta Menarik Hammersonic, Konser Metal Terbesar di Asia Tenggara

TEMPO.CO, Jakarta - Hammersonic adalah festival musik tahunan yang telah menjadi bagian dari musik Indonesia. Festival ini dikenal karena deretan artis internasional dan lokal yang tampil, serta atmosfer yang hidup dan penuh energi. Selama bertahun-tahun, Hammersonic semakin populer dan telah menarik penggemar musik dari seluruh negeri.

Festival ini diadakan setiap tahun di Jakarta, dan menampilkan berbagai genre musik seperti rock, metal, punk, dan elektronik. Para penggemar musik dari segala usia dan latar belakang datang untuk menyaksikan penampilan dari band-band ternama seperti Slipknot, Lamb of God, dan Amon Amarth.

Selain menyuguhkan deretan artis internasional, Hammersonic juga memberikan kesempatan bagi musisi lokal untuk tampil di atas panggung. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi para musisi lokal untuk mendapatkan pengalaman dan menunjukkan bakat mereka di depan penonton yang lebih luas.

Atmosfer di Hammersonic sangat unik dan tidak ada yang bisa menandinginya. Semua penggemar musik bersatu untuk menikmati musik dan membuat kenangan bersama. Selain itu, Hammersonic juga menawarkan zona makanan dan minuman, toko merchandise, dan aktivitas yang menarik bagi pengunjung.

Festival musik ini adalah salah satu acara paling dinanti-nanti di kalender musik Indonesia. Selain sebagai sarana untuk memperkenalkan musik dari berbagai genre, Hammersonic juga memainkan peran penting dalam membantu industri musik Indonesia tumbuh dan berkembang.

Dilansir dari laman resmi NME, nantinya Hammersonic edisi tahun 2020 yang batal diselenggarakan karena pandemi Covid-19, akan diselenggarakan kembali pada tahun 2023, dengan menampilkan puluhan penampil, baik artis internasional hingga artis nasional.

Seperti dilansir dari akun Instagram Hammersonic, festival Hammersonic 2023 dengan tajuk "Rise of the Empire" akan diisi oleh deretan band metal, rock, dan punk internasional maupun nasional seperti, Slipknot, Amon Amarth, Trivium, Story of the Year, Black Flag, Saosin, Born of Osiris, serta masih banyak yang lainnya lagi.

Sementara itu, untuk penampil dari kancah nasional, Hammersonic akan menampilkan band seperti Revenge the Fate, For Revenge, Jeruji, Muntah Kawat, dan masih banyak yang lainnya. Dengan nama penampil yang mentereng, Hammersonic siap untuk mengobati rasa rindu Hammerhead (sebutan fans Hammersonic), setelah festival Hammersonic sempat ditunda selama lebih dari 2 tahun akibat pandemi.

Sebelumnya, berikut deretan fakta menarik tentang festival Hammersonic 2023.

1. Sempat Ditunda

Hadirnya festival Hammersonic yang bertajuk "Rise of the Empire" merupakan kemunculan kembali festival Hammersonic setelah sempat ditunda selama lebih dari dua tahun, yang disebabkan oleh pandemi.

2. Slipknot Hadir

Festival Hammersonic selalu menghadirkan penampil kelas internasional untuk menghibur para Hammerhead. Setelah sebelumnya pada edisi 2018, sempat menghadirkan nama beken seperti In Flames dan Escape the Fate. Pada gelaran Hammersonic tahun ini, Ravel Entertainment selaku pihak promotor menghadirkan Slipknot sebagai penampil utama Hammersonic Rise of the Empire.

3. Persiapan Slipknot

Hadirnya Slipknot di festival Hammersonic tidak sedang dalam tur Asia, sehingga Slipknot hanya akan mengunjungi Indonesia hanya untuk Hammersonic. Selain itu, seperti dilansir dari konferensi pers dengan Dede Rianta selaku representatif dari Hammersonic Festival 2023, menyebutkan bahwa untuk kebutuhan rider, pihak Slipknot akan membawa total 140 orang yang sebagian diantaranya merupakan US Marine yang difungsikan sebagai kru keamanan.

4. Penghargaan Metal Awards

Selain acara puncak yang menampilkan penampilan band Internasional, seperti Slipknot, Trivium, Black Flag, dan lainnya. Nantinya akan ada serangkaian acara menuju puncak, salah satunya yakni malam penghargaan Hammersonic Metal Awards yang dirangkum menjadi satu dalam tajuk acara Hammersonic Convention. Acara tersebut dimeriahkan dengan penampilan band metal internasional serta nasional ternama seperti Violence, Burgerkill, Rocket Rockers, dan Saint Loco.

RENO EZA MAHENDRA

Pilihan Editor: Sejarah Kelahiran Konser Metal Hammersonic

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini