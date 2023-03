Konser NCT Dream 3 Hari Sukses Digelar, Promotor Apresiasi NCTzen Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Konser NCT Dream selama 3 hari pada 4, 5, dan 6 Maret 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang telah sukses digelar. Dyandra Global Edutainment selaku promotor memberikan apresiasi secara khusus kepada para penggemar, NCTzen yang turut memeriahkan NCT DREAM Tour "The DREAM Show 2 : In A DREAM" in JAKARTA selama 3 hari berturut-turut.

"Kami ingin mengapresiasi NCTzen Indonesia yang telah menciptakan suasana yang begitu mengesankan," kata Febrina Agusta Sibuea, Direktur Dyandra Global Edutainment dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 6 Maret 2023.

Konser ini merupakan bagian dari tur dunia kedua NCT Dream. Kali ini, member NCT Dream hadir dengan formasi lengkap dengan tujuh anggotanya, yaitu Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung.

“Kami berterima kasih kepada NCT Dream yang telah mempersembahkan konser yang luar biasa, juga kepada SM Entertainment dan Dream Maker Entertainment atas kerjasamanya dalam mewujudkan konser spektakuler ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada sponsor, partner, petugas keamanan, serta pihak-pihak terkait atas bantuan dan dukungannya terhadap acara ini," kata Febrina atau yang akrab disapa Miss E.



NCT Dream bersama Direktur Dyandra Global Edutainment Febrina Sibuea setelah konferensi pers The DREAM Show 2 : In A DREAM in JAKARTA, di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 4 Maret 2023. TEMPO/Marvela

Penampilan NCT Dream dan Antusiasme NCTzen Indonesia



NCT Dream tampil dengan energik dan memukau para fans yang hadir selama 3 hari pertunjukan. Sorak-sorai NCTzen pun menggemparkan seisi ruangan saat masing-masing member mulai muncul di atas panggung. Grup beranggotakan tujuh orang itu menyapa penggemarnya dengan menyanyikan Glitch Mode. Penampilan menawan mereka diikuti dengan membawakan lagu-lagu hits lainnya seperti Countdown 3, 2, 1, Stronger, Dreaming, dan Love Again.

Selama lebih dari dua jam pertunjukan, NCT Dream juga turut membawa sejumlah deretan hits di awal karier mereka, seperti My First and Last dan Chewing Gum yang dimash-up dengan ANL.

Sapaan NCT Dream ke NCTzen Indonesia



Di sela pertunjukan, member NCT Dream sempat menyampaikan kesan-kesan manis kepada para penonton di Tanah Air. ”Beberapa kali kami datang ke sini dan merasa luar biasa dengan antusiasme para penggemar di sini. Ini yang menjadi alasan saya suka ke Indonesia,” ujar Jaemin.

Haechan pun juga sempat memuji para fans dengan hal senada. "NCTzen Indonesia mantul (mantap betul). Terima kasih," ujar Haechan. Setelah menyanyikan Walk You Home, Mark sempat mengucapkan terima kasih kepada staf lokal di konser ini.

NCT Dream membawakan beberapa lagu hits lainnya seperti We Go Up, Beatbox, dan Hot Sauce sebelum menutup acara dengan lagu Candy. Fans pun terlihat ikut bernyanyi dengan semangat yang membara sampai acara selesai. Setelah pertunjukan di Jakarta, NCT Dream akan melanjutkan tur mereka ke Bangkok, Hong Kong, serta beberapa kota di Eropa dan Amerika Serikat.

