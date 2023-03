Rayakan 20 Tahun Berkarya, Konser Maliq & D'Essentials Digelar 14 Mei 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Maliq & D'Essentials akan menggelar konser tunggal perdana yang bertajuk Konser 20 Tahun Maliq & D'Essentials pada Minggu, 14 Mei 2023 di JIExpo Kemayoran Jakarta. Total ada 25 lagu dari album penuh 1st hingga album mini RAYA, yang akan dibawakan dalam konser berdurasi 3 jam nanti.

"Dalam konser ini, kita mencoba untuk mengemas dan merayakan 20 tahun perjalanan MALIQ. Sebenarnya bukan hanya perjalanan kami saja, ini perjalanan kami dan pendengar. Di mana kita dewasa bersama selama 20 tahun, dan setiap orang pasti punya irisan dengan Maliq & D'Essentials dalam hidupnya," kata Widi mewakili rekan yang lain, dalam siaran pers pada Senin, 6 Maret 2023.

Para personel Maliq & D'Essentials Angga, Widi, Indah, Jawa, Lale, dan Ilman sudah mulai rutin menjalani latihan di studio baru mereka. Dengan mengadopsi nama-nama dari album yang pernah Maliq & D'Essentials rilis sepanjang karier mereka, kategori tiket Konser 20 Tahun terdiri dari 1st, Sriwedari, RAYA, Free Your Mind, Musik Pop, dan The Beginning Of A Beautiful Life.

Kategori Tiket Konser 20 Tahun Maliq & D'Essentials



Kategori 1st berada tepat di depan panggung yang memang diperuntukkan bagi penggemar setia. Tak sekadar menonton konser, pemegang tiket festival ini juga mendapat kesempatan untuk menyaksikan Maliq & D'Essentials saat mereka sound check di panggung.

Kategori yang dipersembahkan untuk penggemar yang ingin menonton konser sambil duduk bersantai, yaitu Sriwedari berada di sisi kiri panggung berhadapan dengan kategori ketiga RAYA yang berada di sisi kanan panggung.

Kategori yang terakhir merupakan kelas festival Free Your Mind, Musik Pop, dan The Beginning Of A Beautiful Life. Pastinya menonton berdiri dari kategori ini tak kalah menyenangkan karena penggemar Maliq & D'Essentials yang senang berjoget bisa leluasa di area yang masih satu lantai dengan kategori 1st ini.

Penjualan Tiket Konser Maliq & D'Essentials



Konser 20 Tahun Maliq & D'Essentials dipromotori oleh Jagjag dan Northstar Entertainment. Penjualan tiket konser dibuka hari Selasa, 7 Maret 2023 pukul 14.00 WIB melalui Loket.com khusus bagi pengguna kartu kredit BCA, debit BCA, dan BCA virtual account. Di hari berikutnya, calon pembeli bisa menggunakan metode pembayaran lain yang telah disediakan.

Sehari setelah konser tersebut digelar, Maliq & D'Essentials memasuki usia yang baru pada 15 Mei yang diperingati sebagai hari ulang tahun mereka. Konser 20 Tahun ini pun menjadi rangkuman rasa syukur yang tak terhingga atas apa yang band sudah raih selama berkarier.

