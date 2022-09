Maliq & D'Essentials Menjadi Penutup Panggung Another Stage

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band soul jazz, Maliq & D'Essentials menjadi penutup pertunjukan hari terakhir We The Fest di Panggung Another Stage. Mereka tampil menghibur ribuan penonton yang menantinya pada Ahad, 25 September 2022.

Tampil pada pukul 23.00 WIB, mereka menjadi band yang cukup ditunggu para penontonnya yang rindu akan festival. Ketika para kru sedang mempersiapkan pertunjukan pun tampak penonton sudah menunggu di depan panggung. Dibuka dengan lagu Menari dari album The Beginning of A Beautiful Life, penonton pun langsung ikut menyanyi mengikuti Angga Puradireja dan Rivani Indriya Suwendi selaku vokalis.

Tampil dengan seragam pesta, nama band yang merupakan akronim dari Music And Live Instrumental Quality ini membuat muda-mudi yang hadir menjadi bergoyang mengikuti irama. Beberapa di antara mereka juga mengabadikan momen di gawainya masing-masing.

Pada pertunjukan berdurasi 45 menit ini total Maliq & D'Essentials membawakan 7 buah lagu. Mereka menyanyikan Menari, Senja Teduh Pelita, Terdiam, Setapak Sriwedari, Antara Kau dan Dia (Ahmad Band cover), Dia, dan ditutup dengan Pilihanku.

Meski habis manggung di acara sebelah, ke-9 personel tak tampak kelelahan. Stamina mereka cukup prima untuk tampil di dua acara dalam waktu berdekatan. Penampilan mereka cukup padat dan ringkas tanpa banyak bicara.

Pagelaran We The Fest 2022 ini diselenggarakan Gelora Bung Karno Sports Complex Senayan, Jakarta padatanggal 23-25 September 2022. We The Fest 2022 dimeriahkan oleh 4 headliner, dua di antaranya datang dari ranah musik hiphop dan rap dunia yaitu Offset dan Swae Lee.

Dua headliners selanjutnya yaitu Jackson Wang dan CL. Jackson Wang adalah seorang penyanyi pop, rapper, host, designer, creative director dan pemilik label musik “TEAM WANG”.

Sederet musisi dari tanah air juga turut mengisi acara yang diproduksi oleh Ismaya ini. Musisi lintas genre yang datang adalah Ali, Ardhito Pramono, Basboi, Danilla, Dipha Barus, Hindia, Hursa, IDGITAF, Laleilmanino & Friends, Maliq & D’Essentials, Monkey to Millionaire, Nadin Amizah, Oslo Ibrahim, Petra Sihombing, Rendy Pandugo, Scaller, Teddy Adhitya, hingga Vidi Aldiano.

