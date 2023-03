Rekomendasi Drama Korea tentang Detektif, Ungkap Kasus Misterius

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea identik dengan kisah cinta dan cerita romantis yang membuat penontonnya ikut berbunga-bunga. Tapi, ada juga drama Korea dengan banyak genre lain yang tak kalah seru dan sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah genre misteri yang bercerita tentang detektif.

Jika Anda menyukai film atau drama tentang teka-teki dan aksi, maka Anda perlu menonton drama Korea tentang detektif. Pasalnya, drama-drama ini memiliki alur cerita yang membuat penasaran dan tak jarang diangkat dari kisah nyata di Korea Selatan. Berikut 7 rekomendasi drama Korea tentang detektif.

1. Hello Monster (2015)

Rekomendasi drama Korea tentang detektif yang pertama adalah Hello Monster. Drama ini bercerita tentang detektif terkenal bernama Lee Hyun (Seo In Guk) yang kembali ke Korea karena mendapat email tentang kematian ayahnya. Awalnya Lee Hyun tinggal di luar negeri dan dikenal memiliki kecerdasan luar biasa. Saat bekerja untuk mengungkap kasus pembunuhan oleh psikopat, Lee Hyun ternyata membuka misteri dari tragedi di masa kecilnya.

2. Signal (2016)

Drama Korea Signal. Foto: Asianwiki.

Drama Korea dengan latar waktu yang menarik untuk ditonton adalah Signal. Drama ini menggabungkan dua latar waktu berbeda, yakni tahun 1990-an dan tahun 2016. Suatu hari, seorang letnan polisi dan profiler kriminal bernama Park Hye Yeong (Lee Ji Hoon) menemukan walkie talkie ajaib yang menghubungkannya dengan detektif yang hilang di tahun 1989. Mereka pun bekerja sama untuk mengungkap misteri di dua waktu yang berbeda.

3. Tunnel (2017)

Rekomendasi drama Korea tentang detektif yang selanjutnya adalah Tunnel. Drama yang dirilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang pembunuhan berantai pada 1986 di Hwangseong. Cerita dimulai saat seorang detektif yang berdedikasi pada pekerjaannya, Park Gwang Ho (Choi Jin Hyuk), merasa bersalah karena tidak bisa melindungi gadis yang menjadi korban pembunuhan. Suatu malam, dia pergi ke terowongan karena mendapat petunjuk atas pelaku yang dia cari. Namun, peristiwa ajaib terjadi dan sang detektif melintasi waktu dan tiba di tahun 2017.

4. Vagabond (2019)

Vagabond adalah drama Korea yang bercerita tentang seorang stuntman bernama Cha Dal Geun (Lee Seung Gi) yang ingin mengungkap misteri di balik kecelakaan pesawat yang ditumpangi keponakannya. Saat menjalankan misinya, dia bertemu dengan Go Hae Ri (Bae Suzy) yang merupakan agen rahasia. Keduanya pun bekerja sama untuk mengungkap kebenaran.

5. The Good Detective (2020)

Drakor tentang detektif yang selanjutnya adalah The Good Detective. Drama Korea ini bercerita tentang seorang detektif yang menemukan petunjuk baru atas pelaku pembunuhan berantai sebenarnya. Sebelumnya, seorang tokoh bernama Lee Dae Chul harus menerima hukuman atas tuduhan yang salah.

6. Law School (2021)

Drama Korea, Law School. Foto: Asianwiki.

Berlatar di Fakultas Hukum Universitas Hankuk, drama Korea Law School bercerita tentang kelompok mahasiswa dan profesor yang berusaha mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Cerita dimulai saat Profesor Seo Byung Ju menjadi korban pembunuhan ketika mahasiswa melakukan uji coba sidang. Akhirnya, para mahasiswa dan profesor lain pun harus menyelidiki kasus tersebut. Selain itu, latar belakang mahasiswa yang berbeda ternyata menjadi permasalahan baru yang harus dihadapi oleh mereka.

7. Mouse (2021)

Rekomendasi drama Korea tentang detektif yang terakhir adalah Mouse. Drama ini bercerita tentang pengungkapan kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang psikopat. Sayangnya, pelaku pembunuhan tersebut sangat pandai menyembunyikan identitasnya. Seorang detektif bernama Ko Moo Chi akhirnya dikirimkan untuk menyelidiki kasus tersebut. Dia pun bekerja sama dengan perwira polisi pemula bernama Jung Ba Reum.

8. Partner for Justice (2018)

Serial ini mengangkat tema detektif atau penyelidikan yang dilakukan dari kacamata tim forensik. Berawal dari seorang dokter forensik yang dituduh melakukan malpraktik. Akibatnya dia harus dipindahkan ke suatu lembaga kepolisian.

Di sana, dia bertemu dengan polisi pemula yang cerdas namun kurang percaya diri. Walaupun keduanya memiliki banyak perbedaan, namun pada akhirnya bisa saling bekerja sama untuk memecahkan kasus pembunuhan melalui petunjuk yang mereka temukan.

9. Flower of Evil (2020)

Drama ini bercerita tentang Baek Hee-sung yang menyembunyikan identitas serta masa lalu istrinya bernama Cha Ji-won yang bekerja sebagai detektif. Keduanya terlihat seperti pasangan yang harmonis dengan satu putrinya. Namun ternyata ketika istrinya mulai menyelelidiki kasus pembunuhan, ternyata juga menguak rahasia yang selama ini suaminya sembunyikan.

10. Tell Me What You Saw (2020)

Selanjutnya ada drama korea detektif berjudul Tell Me What You Saw yang bercerita mengenai seorang analis jenus. Dia bisa melihat suatu kejadian yang sudah terjadi yang juga membuatnya bekerja sama dengan membentuk sebuah tim. Dalam tim tersebut berisi detektif pemula dengan tujuan memecahkan kasus pembunuhan berantai.

Itulah 7 rekomendasi drama Korea tentang detektif yang mengungkap kasus misterius dan sayang untuk dilewatkan. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

