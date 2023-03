4 Misteri yang Diharapkan Terungkap di The Glory Part 2

TEMPO.CO, Jakarta - The Glory menjadi serial Netflix telah menarik perhatian penonton seluruh dunia. Drama Korea ini menggambarkan perjalanan Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) membalaskan dendamnya setelah perundungan di sekolah membuat masa remajanya bak mimpi buruk.

Bagian pertama langsung mendapatkan sambutan yang sangat baik sehingga The Glory Part 2 sangat dinantikan penggemarnya, saat pembalasan dendam Dong Eun akhirnya membuahkan hasil. Sambil menanti The Glory Part 2 yang akan tayang pada Jumat, 10 Maret 2023, simak beberapa misteri dari bagian pertama yang diharapkan akan terungkap.



Misteri yang Diharapkan Terungkap di The Glory Part 2



1. Son Myeong O Masih Hidup?



Dalam The Glory, Son Myeong O berada di lapisan terbawah dari hierarki para perundung. Ia bergantung kepada Jeon Jae Jun untuk mendapatkan segala fasilitas mewah. Ketika Dong Eun bertemu dengan Myeong O, ia membocorkan informasi penting yang mempengaruhi kekuatan kelompok tersebut.

Kim Gun Woo sebagai Son Myeong O dalam The Glory Part 2. Dok. Netflix

Myeong O memanfaatkan kesempatan dengan memeras teman-temannya bahwa ia akan membocorkan rahasia serta berencana untuk meninggalkan Korea. The Glory bagian pertama berakhir dengan Myeong O yang menghilang secara misterius dan meninggalkan kemungkinan bahwa ia dibunuh. Apa sebenarnya motif Myeong O terhadap “teman-temannya” dan apakah ia masih hidup?



2. Para Korban Berhasil Lolos?



Dalam membalaskan dendamnya, Dong Eun memiliki sekutu dengan trauma masing-masing yang membantunya membalaskan dendam. Kang Hyeon Nam, mantan asisten rumah tangga yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, bekerja sama dengan Dong Eun untuk mengumpulkan foto-foto sebagai barang bukti dan rahasia para perundung.

(kanan-kiri) Song Hye Kyo dan Yeom Hye Ran sebagai Moon Dong Eun dan Kang Hyun Nam dalam The Glory Part 2. Dok. Netflix

Sementara itu antara Dong Eun dan Joo Yeo Jeong terjalin hubungan akibat trauma masa lalu. Yeo Jeong membantu Dong Eun membalas dendam dan menyelidiki kematian So Hee, korban perundungan Yeon Jin. Bagian pertama berakhir dengan Yeo Jeong di ruang mayat yang kosong dan jenazah So Hee hilang. Apakah para korban akan mendapatkan kedamaian dan kemenangan?



3. Kepada Siapa Ha Do Yeong Berpihak?



Jung Sung Il sebagai Ha Do Yeong dalam The Glory Part 2. Dok. Netflix

Ha Do Yeong, suami Park Yeon Jin yang kaya, merupakan laki-laki cerdas yang memahami dan mengikuti rencana balas dendam Dong Eun selayaknya permainan Go (atau Baduk). Ia mengetahui rahasia masa lalu Yeon Jin yang selama ini tersimpan dengan baik. Bagian pertama berakhir dengan konfrontasi Do Yeong kepada Yeon Jin di apartemen Dong Eun. Di antara semua foto pelaku, terdapat foto Yeon Jin dan teman-temannya. Akankah Do Yeong tetap setia kepada Yeon Jin dan melindunginya dari kemarahan Dong Eun, atau akankah dia membantu Dong Eun menuntaskan dendamnya?



4. Dong Eun Dapatkan Kemenangan Bila Dendamnya Terbalaskan?



Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun sebagai Moon Dong Eun dan Joo Yeo Jeong dalam The Glory Part 2. Dok. Netflix

Di bagian pertama The Glory, Dong Eun mengaku bahwa ia berharap dapat melupakan kehadiran Yeon-jin. Setelah keluar dari SMA, hidupnya dihabiskan untuk merencanakan pembalasan dendam dengan dibayangi rasa trauma mendalam. Dengan adanya dukungan dari Hyeon Nam dan Yeo Jeong, Dong Eun akhirnya dapat berangsur pulih. Penggemar di seluruh dunia tak sabar menanti Dong Eun meraih kemenangannya dan meninggalkan masa lalunya. Apakah ia mampu meraih tujuannya dan akankah ini menjadi akhir dari segalanya?

Trailer sebelumnya menunjukkan Yeon Jin yang tersenyum sinis dan bertanya pada Dong Eun: "Siapa yang harus memaafkan siapa? Saya tidak bersalah.” Sampai sejauh apa perjalanan Yeon Jin? Nantikan jawabannya di The Glory Part 2 pada Jumat, 10 Maret 2023 di Netflix.

