7 Rekomendasi Film Pendek dalam Program Jelajah Sinema Indonesia di Bioskop Online

TEMPO.CO, Jakarta - Bioskop Online menyajikan konten-konten pilihan karya anak bangsa melalui program terbaru bertajuk Jelajah Sinema Indonesia, yang berisikan 7 film pendek pilihan Februari 2023. Di antaranya adalah Cinta dari Barat (West Love), Pedhut (A Grandpa's Uniform and the Other Things of Fear), Gejog (Mist of The Past), Unhappy Together, One of Those Murder, Pinangan dan Dalam Berpisah Kita Bersama.

Ketujuh film tersebut menyajikan kisah beragam, yang akan memberikan pengalaman menonton yang juga berbeda-beda. Dalam program Jelajah Sinema Indonesia ini, Bioskop Online mencoba memberikan ruang kepada sineas-sineas yang berkarya lewat film pendek, yang dapat menyajikan cerita yang lebih bebas dalam berkreasi dan bereksperimen.

"Film-film yang dipilih adalah film yang kami rasa dapat menghibur dan memberi tontonan segar. Kami merasa sudah saatnya film pendek dipertimbangkan secara serius sebagai pilihan dalam menikmati cerita. Selamat menikmati hidangan awal Jelajah Sinema Indonesia dari Bioskop Online. Kami tunggu respon dari kalian setelah menonton semuanya,” ungkap Ivan Makhsara, Head of Content Bioskop Online.



Rekomendasi Film Pendek di Bioskop Online



Film-film pilihan tersebut memiliki ide cerita yang liar namun juga memikat untuk disaksikan. Seperti Kisah Cinta dari Barat (West Love), film berdurasi 9 Menit karya sutradara M. Reza Fahriyansyah ini bercerita tentang pasangan Sopian dan Tiara yang sedang berkencan membicarakan impian mereka untuk bekerja di sebuah bandara udara baru dibangun dekat desa mereka.

Kemudian film Pedhut berdurasi 20 menit, karya sutradara Christian Banisrael, bercerita tentang seorang kakek yang terjebak di masa lalunya, mencuri sebuah seragam tentara untuk menakut-nakuti hantu-hantu yang meneror malamnya. Ada juga film Gejog dengan durasi 14 menit karya sutradara Christian Bani Israel yang menyajikan kisah Dipa, seorang bocah dari Jawa berhadapan dengan pasukan nyata dan dari mitologi.

Film lainnya, Unhappy Together dengan durasi 17 menit dan disutradarai oleh Ivan Makhsara menceritakan kisah seorang pria dan wanita sedang merokok bersama di pinggir jalan. Mereka berdebat dengan suara tanpa emosi. Rahasia tersembunyi terungkap saat malam menjadi lebih gelap. Setelah adu mulut berakhir, si Wanita dibayar oleh si Pria untuk membaca naskah film bersamanya.

Film Pinangan hadir dengan cerita tentang sebuah pertemuan keluarga mengungkapkan sebuah rahasia yang menyakitkan. Film ini berdurasi 15 Menit disutradarai oleh Jerry Hadiprojo. Film One of Those Murder yang bercerita tentang seorang wanita dibunuh secara brutal. Mayatnya ditemukan oleh 2 janitor, yang hanya ingin bergosip dan membuat konten. Film ini berdurasi 10 menit dan disutradarai oleh Jerry Hadiprojo.

Terakhir, ada film Dalam Berpisah Kita Bersama berdurasi 17 menit disutradarai oleh Adhyatmika dengan cerita tentang seorang wanita yang memutuskan untuk tidak meninggalkan rumahnya. Namun, hujan yang turun mengingatkannya akan sesuatu. Pikirannya hanyut dalam rintikan hujan, masa lalu dan kenangan akan masa depan.

