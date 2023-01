7 Situs Nonton Film Streaming Legal, Jangan di LK21 dan IndoXXI

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar film, tidak ada kegiatan lain yang lebih menyenangkan untuk menghabiskan waktu senggang selain nonton film secara streaming. Sebelum ramai platform streaming online, ada dua situs andalan yang kerap dipakai untuk menonton film, yakni LK21 dan IndoXXI.

Kedua situs ini menyediakan berbagai genre film yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan gratis. Namun sayangnya, baik LK21 atau IndoXXI, keduanya merupakan situs film ilegal dan tidak memiliki lisensi kepemilikan konten. Bahkan, LK21 telah ditutup oleh Kemenkominfo Indonesia.

Situs Nonton Film Streaming

Lantas apakah ada situs nonton film streaming selain LK21? Saat ini, banyak aplikasi nonton film yang legal dan mudah diakses oleh semua orang. mulai dari Bioskop Online, Netflix, hingga iQIYI. Berikut situs nonton streaming film selain LK21.



1. Bioskop Online

Situs nonton film streaming selain LK21 yang pertama adalah Bioskop Online. Aplikasi streaming ini pertama kali dirilis pada tahun 2021 lalu saat pandemi Covid-19 tengah melanda Indonesia dan membuat seluruh bioskop ditutup dan tidak boleh beroperasi.

Bioskop Online memberikan layanan menonton film untuk masyarakat tanpa harus pergi ke bioskop. Kamu bisa mengakses platform ini dengan mengunjungi situs resmi Bioskop Online melalui bioskoponline.com dengan sistem pembayaran seperti bioskop pada umumnya.

Bioskop Online. bioskoponline.com



2. Netflix

Netflix merupakan aplikasi nonton film streaming selanjutnya selain LK21. Aplikasi dari Amerika ini telah banyak digunakan pencinta film di seluruh dunia. Pilihan yang dihadirkan dalam platform ini pun bervariasi, mulai dari film Indonesia, Hollywood, drama Korea, hingga series internasional dari berbagai negara. Aplikasi ini juga dapat diakses melalui ponsel, komputer, hinggan TV dengan paket berbayar mulai Rp54.000 per bulan.



3. Disney+ Hotstar

Aplikasi streaming film yang satu ini banyak menyediakan film dan serial dari rumah produksi ternama, Disney, Marvel, hingga Pixar. Tak hanya itu, film dan series dari berbagai negara pun ada dalam aplikasi ini, termasuk film dan series lokal Indonesia. Untuk berlangganan Disney+ Hotstar, Anda cukup merogoh kocek dari Rp 39.000 per bulan hingga Rp 139.000 per tahun. Bahkan, jika Anda pengguna Telkomsel, Anda bisa mendapatkan langganan Disney+ Hotstar hanya dengan membeli kuota internet.



4. HBO Go

Selain LK21, situs streaming film yang selanjutnya adalah HBO Go. Melalui aplikasi ini, Anda dapat menikmati tayangan dari HBO Original, HBO Asia Original, Hollywood, hingga film-film populer lainnya. Adapun harga berlangganan HBO Go ini mulai dari Rp 60.000 per bulan dengan akses gratis selama 7 hari bagi pengguna baru.



5. Viu

Viu menjadi salah satu aplikasi streaming film yang banyak digandrungi karena memiliki film yang eksklusif. Anda juga dapat menyaksikan film yang ada dalam aplikasi Viu melalui laman viu.com secara gratis. Selain itu, jika Anda ingin agar menonton film tidak diselingi iklan, maka Anda dapat berlangganan Viu Premium dengan membayar sekitar Rp 30.000 per bulan.



6. WeTV

WeTV adalah salah satu platform streaming online yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Selain menyajikan tontonan film dan series secara gratis, WeTV juga memiliki konten film dan serial drama yang eksklusif dan digemari masyarakat Indonesia.



7. Amazon Prime Video

Platform streaming selain LK21 yang selanjutnya adalah Amazon Prime Video. Platform ini adalah layanan streaming yang tersedia melalui langganan Amazon Prime. Menawarkan film dengan banyak genre, Amazon Prime Video juga memiliki serial original seperti The Man in the High Castle dan The Marvelous Mrs. Maisel. Anda dapat menikmati tontonan Amazon Prime Video yang eksklusif dengan membayar seharga Rp 59.000 per bulan.

Itulah situs nonton streaming film selain LK21 yang legal. Apa aplikasi favoritmu?

RADEN PUTRI

Baca: The Glory Duduki Peringkat 3 Daftar Top 10 Global Netflix

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.