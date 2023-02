Liam Neeson Tolak Peran James Bond Demi Menikah dengan Natasha Richardson

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Liam Neeson ungkap dirinya menolak tawaran bermain peran James Bond karena diancam oleh mendiang istrinya. Informasi ini didapatkan lewat wawancara terakhirnya dengan Rolling Stone.

Awalnya Tawaran Sudah Diterima Liam Neeson

Mengutip Hindustan Times dan Variety, awalnya Liam diberikan tawaran oleh Barbara Broccoli, produser film James Bond. "Barbara (produser film James Bond) bertanya beberapa kali untuk menanyakan ketertarikanku (untuk memerankan film James Bond), dan aku menjawab 'Ya, aku tertarik,'" ujarnya.

Namun sang istri, Natasha Richardson mengancam Liam dengan membatalkan pernikahan jika Liam bersikeras untuk mengambil tawaran James Bond. "Kemudian, istriku tercinta, Tuhan berkati jiwanya, berkata kepadaku saat kami melakukan syuting Nell Down In The Carolinas: 'Liam, aku ingin mengatakan sesuatu: Jika kamu memilih bermain James bond, kita batal menikah."

Liam Neeson mengatakan bahwa ancaman sang istri merupakan 'Ultimatum James Bond'. Dirinya juga sering menjahili sang istri dengan bergaya seperti James Bond. "Aku berjalan di belakangnya (Natasha Richardson), membentuk jariku menjadi pistol, dan menyanyikan lagu tema James Bond. Aku senang melakukan candaan itu," lanjutnya dikutip dari Variety dan Ultimate Classic Rock.

Kesempatan Kedua Liam Neeson Lewat Taken dan Star Wars

Atas keberuntungannya, aktor berusia 70 tahun ini mendapatkan kesempatan kedua lewat film Taken. Film Taken menjadi terkenal hingga menghasilkan 3 sekuel yang rilis pada 2008, 2012, dan 2014. Melalui Movie Fone, diketahui bahwa Liam Neeson berusaha keras dalam memerankan Bryan Mills. Dirinya harus melakukan pelatihan dengan dan tanpa senjata, serta mempelajari beberapa praktik bela diri.

Sementara itu dilansir dari Variety, Liam Neeson juga kebagian untuk merasakan rasanya menjadi bintang besar dunia, lewat perannya di Star Wars sebagai Qui-Gon Jinn. Namun, dirinya menegaskan bahwa Liam Neeson tidak akan berpartisipasi pada film terbaru Star Wars.

"Tidak, aku tidak akan (kembali berperan di Star Wars)," tuturnya pada acara Watch What Happens Live. "Terlalu banyak spin-off dalam serial Star Wars. Ini melemahkan bagi saya, menghilangkan misteri, dan keajaiban dengan cara yang aneh," lanjutnya dikutip dari Variety.

GABRIELLA AMANDA | HINDUSTAN TIMES | VARIETY | ULTIMATE CLASSIC ROCK | MOVIE FONE

Pilihan Editor: Roger Moore Bukan Sekadar James Bond, Ini Aksi Kemanusiaan dan Aliran Politiknya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.