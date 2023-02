7 Drakor Terbaik Bae Yoo Ram yang Seru Untuk Ditonton

TEMPO.CO, Jakarta - Bae Yoo Ram adalah aktor Korea yang menjadi salah satu pemeran utama dalam drama Taxi Driver 2. Setelah sukses membintangi drama Taxi Driver pertama, Bae Yoo Ram kembali bergabung bersama dengan Lee Je Hoon cs untuk menyediakan jasa balas dendam menggunakan layanan taxi.

Kemampuan akting aktor yang satu ini tak perlu diragukan lagi. Bae Yoo Ram juga sudah sering tampil dalam puluhan judul film dan belasan drama Korea. Bahkan drama Korea yang dibintanginya kerap mendapat rating yang tinggi.

Profil Bae Yoo Ram

Bae Yoo Ram merupakan aktor dari Korea Selatan yang lahir pada pada 22 Agustus 1986. Ia mengawali kariernya dalam dunia akting sejak 2010. Sejak debut pertama kali, Bae Yoo Ram telah membintangi banyak film dan drama Korea. Beberapa film dan dramanya seperti The Cravings 2 (2016), Judge vs. Judge (2017), Untouchable (2017), and Less than Evil (2018).

Tak hanya itu, aktor Korea berusia 37 tahun ini kerap membintangi deretan judul drama Korea terbaik lainnya. Berikut adalah drama Korea terbaik yang pernah dibintangi oleh Bae Yoo Ram. Yuk simak daftarnya!

Drama Korea yang Dibintangi Bae Yoo Ram

1. Goodbye, Mr. Black

Pertama ada Goodbye, Mr. Black yang rilis pada 2016 silam. Berkisah tentang seorang perwira militer angkatan laut Cha Ji Won yang diperankan oleh Lee Jin Wook. Cha Ji Won merupakan pria yang berwibawa dan penuh kebaikan. Namun kebaikan Jin Won justru dibalas dengan pengkhianatan oleh orang terdekat. Bae Yoo Ram pada drama ini hadir sebagai pemeran pendukung dan berperan sebagai Ahn Gye Dong, seorang Staff di MRBI, staff di kesatuan militer Cha Jin Won.

2. The Producer

Bae Yoo Ram juga pernah berperan dalam drama The Producer yang rilis pada 2015. Drama ini berkisah tentang lika-liku kehidupan para pekerja di perusahaan televisi terutama seorang pemuda yang memilih untuk bekerja di perusahaan televisi karena diam-diam menyukai salah satu PD nya. Dalam drama ini, dia berperan sebagai Ryu Il Yong yang merupakan asisten direktur dalam program acara 2 Days 1 Night.

3. Oh My Ghost

Selanjutnya dia juga bermain dalam drama berjudul Oh My Ghost pada 2015. Drama ini menceritakan kisah horor namun dibalut dengan unsur komedi. Diceritakan bahwa seorang gadis memiliki kelebihan bisa melihat arwah.

4. Reply 1988

Drama Korea Reply 1988/Foto: Pinterest

Drama yang diperankan oleh Bae Yoo Ram salah satunya adalah Reply 1988. Cerita dalam drama ini adalah kehidupan lima remaja yang tumbuh bersama di Distrik Dobong, Seoul Utara, yang berfokus pada kehangatan keluarga dalam suka maupun duka. Dalam drama ini Bae Yoo Ram berperan sebagai figuran.

5. Super Family

Drama ini rilis pada 2017 yang menceritakan mengenai kecemasan seorang istri karena gaji sang suami (Na Cheon Il) sangat kecil. Kecemasannya semakin bertambah saat anak mereka memasuki usia remaja dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bae Yoo Ram di sini berperan sebagai Na Baek Il.

6. Run On

Bae Yoo Ram ternyata juga ikut berperan dalam drama Run On yang rilis pada 2020. Drama Korea ini merupakan drama romantis yang menceritakan kisah perjalanan cinta dua orang yang dipertemukan oleh ketidaksengajaan. Bae Yoo Ram tampil sebagai figuran dan muncul di episode 1 dan 16 sebagai sutradara yang kolot.

7. Taxi Driver

Bae Yoo Ram. Foto: Instagram.

Saat ini Bae Yoo terlibat dalam proyek drama Taxi Driver 2. Namun sebelumnya, dia juga pernah berperan dalam Taxi Driver. Drama ini mengisahkan jasa balas dendam yang dibuat oleh tim khusus yang menangani operasi taxi mewah. Bae Yoo Ram tergabung dalam tim khusus tersebut.

