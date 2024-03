Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Dong Hwi merupakan salah satu aktor ternama yang turut membintangi drama Chief Detective 1958 bersama Lee Je Hoon. Dalam drama tersebut ia akan berperan menjadi detektif "gila".

Akun resmi MBC telah membagikan teaser terbaru dari Chief Detective 1958 yang dijadwalkan tayang pada 19 April mendatang. Dalam video teaser itu, nampak Lee Dong Hwi yang berperan sebagai Kim Sang Soon sedang melakukan misinya untuk menangkap penjahat dengan cara yang "berbeda" dari rekannya karena menggunakan tindakan fisik seperti memukul dan menendang lawannya.

Kim Sang Soon pun disebut sebagai "anjing gila" di antara empat detektif yang menjadi tokoh Chief Detective 1958. Dikutip dari Soompi, diceritakan bahwa ketika Kim Sang Soon yang pemberani bosan dengan kemarahannya terhadap korupsi di masyarakat, ia bertemu dengan Park Young Han, seorang detektif tanpa kompromi yang mengubah hidup Sang Soon.

Kemistri yang seru dan menyenangkan antara Lee Je Hoon dan Lee Dong Hwi pun menambah pesona dalam karakter yang mereka perankan.

Sebelumnya, Lee Dong Hwi telah dikenal luas dalam berbagai drama dan film yang ia bintangi. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 3 drakor hits yang dibintangi oleh Lee Dong Hwi:

1. Reply 1988

Drama keluarga yang tayang pada 2015 ini sukses menjadi salah satu drama yang meraih rating tertinggi di Korea Selatan.

Reply 1988 bercerita tentang persahabatan 5 remaja yang tinggal bersama keluarga mereka di daerah Ssangmun-donSsangmun-dong, Seoul, Korea.

Adapun Lee Dong Hwi berperan menjadi Ryu Dong Ryeong. Setelah membintangi drama Reply 1988, Lee Dong Hwi semakin dikenal luas. Bahkan ia sendiri tak menyangka akan meraih popularitas lewat karakter yang diperankan dalam drama tersebut.

2. Big Bet



Big Bet merupakan drama yang menceritakan tentang dunia kasino yang penuh risiko dan kriminalitas. Dalam drama ini, Lee Dong Hwi beradu peran dengan aktor Chungmuro Choi Min Sik yang menjadi pemeran utama.

Lee Dong Hwi berperan sebagai Jung Pal yang merupakan tangan kanan sekaligus teman dekat dari penguasa kasino yakni Cha Mo Sik. Drama ini tayang pada 2022-2023 dengan jumlah 2 musim.

3. Pegasus Market

Drama yang tayang pada 2019 ini menceritakan tentang sebuah minimarket Cheonrima Mart yang terancam bangkrut karena tidak memiliki banyak pelanggan. Hal itu membuat sang manajer yaitu Moon Suk Goo yang diperankan oleh Lee Dong Hwi menjadi frustasi.

Hingga suatu hari mereka memiliki seorang CEO baru, Jung Bok-Dong yang diperankan oleh Kim Byung Chul yang diharapkan dapat menyelamatkan kondisi Cheonrima Mart. Drakor ini mengusung tema komedi yang diadaptasi dari webcomic berjudul Ssabnida Cheonrimamateu.

SUKMASARI | MARVELA

