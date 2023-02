Taxi Driver 2 Tayang Hari Ini, Simak Kembali 5 Karakter Utamanya

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Taxi Driver 2 yang ditunggu-tunggu akhirnya tayang mulai hari ini, Jumat, 17 Februari 2023 di Viu. Drama ini berkisah tentang perusahan taxi spesial yang bernama Rainbow Taxi yang bukan hanya sekadar menarik penumpang, namun mereka juga membantu para korban kejahatan untuk membalas dendam kepada para penjahat.

Tim Rainbow Taxi sendiri adalah orang-orang yang sangat kompeten. Masing-masing dari mereka punya kisah sedih sendiri yang membuat mereka jadi sangat gigih memperjuangkan nasib korban agar mendapatkan keadilan. Sebelum mulai keseruan menyaksikan Taxi Driver 2, simak kembali 5 karakter utamanya berikut ini.



Karakter Utama Taxi Driver 2



1. Kim Do Ki (Lee Je Hoon)



Baca Juga: 6 Film dan Drama Korea Terbaru yang Mulai Tayang di Viu Februari 2023

Kim Do Ki yang diperankan oleh Lee Je Hoon adalah mantan kapten pasukan khusus Korea. Hidupnya berubah sejak dia menemukan mayat ibunya yang dibunuh oleh pembunuh berantai di rumahnya sendiri. Dia lalu direkrut oleh Jang Sung Chul (Kim Eui Sung), CEO perusahaan Rainbow Taxi yang membutuhkan pengemudi taxi istimewa ini.

X

Sebagai mantan pasukan khusus, Kim Do Ki memiliki berbagai keahlian. Selain jago bela diri, dia juga ahli senjata dan pintar menyamar. Dia juga sangat berani dan tidak takut masuk ke sarang musuh. Para penjahat biasanya tidak bisa berkutik saat berhadapan dengan Kim Do Ki.

Tokoh driver Kim Do Ki yang dingin tapi baik hati ini diperankan dengan cakap oleh Lee Je Hoon. Aktor tampan yang terkenal lewat drama Where Stars Land (2018) dan Signal (2016).

Taxi Driver. Dok. Viu

2. Jang Sung Chul (Kim Eui Sung)



Pemilik perusahaan Rainbow Taxi ini adalah otak dari semua tindakan membantu para korban kejahatan untuk bisa balas dendam. Jang Sung Chul sendiri juga sama seperti Kim Do Ki, kedua orangtuanya menjadi korban pembunuh berantai. Karena pelaku pembunuhan itu hanya dihukum ringan oleh pengadilan, akhirnya dia berusaha sendiri untuk menghukum pelaku.

Jang Sung Chul pun ingin membantu para korban yang mengalami nasib yang sama. Dia lalu mendirikan Blue Bird, yayasan yang membantu korban kejahatan mengatasi traumanya. Dari situlah dia mengetahui target penjahat yang harus diberantas oleh tim Rainbow Taxi.

Jang Sung Chul yang diperankan aktor senior Kim Eui Sung sangat hangat dan sopan terhadap para korban kejahatan. Tapi, begitu berhadapan dengan para penjahat, dia bisa berubah jadi kejam. Dia bekerja sama dengan Baek Sung Mi (Cha Ji Yeon), ketua mafia dunia underground untuk mengurung dan menghukum para penjahat.

3. Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin)



Ahn Go Eun adalah satu-satunya anggota wanita di tim Rainbow Taxi. Dia juga anggota termuda dan terpintar karena bertugas sebagai hacker dan IT specialist dalam kelompok ini. Go Eun yang mendapat julukan golden maknae ini sebenarnya gadis yang ceria. Namun, sejak kakaknya meninggal karena bunuh diri, dia lalu berusaha mencari tahu penyebab meninggalnya sang kakak.

Ahn Go Eun menjadi ahli IT dan hacker karena lawan yang harus dia hadapi untuk mendapatkan keadilan untuk sang kakak adalah perusahaan server besar Korea, U Data. Perusahaan server U Data ini menggerakkan usaha dark web dan menyebarkan video ilegal. Kejahatan mereka telah banyak menelan korban seperti kakak Go Eun.

Pemain Taxi Driver 2. Dok. Viu

4. Choi Kyung Goo (Jang Hyuk Jin)

Choi Kyung Goo yang mekanik utama perusahaan Rainbow Taxi. Meskipun penampilannya berantakan dan jarang serius, Choi Kyung Goo adalah mantan peneliti pengembangan mobil baru di sebuah perusahaan mobil terkenal. Makanya dia sangat andal dalam membuat mobil taxi yang canggih dan sulit dilacak untuk Kim Do Ki. Mobil rakitan Kyung Goo sangat berguna untuk kabur dari kejaran penjahat ataupun polisi.

Selain jadi tim mekanik, Kyung Goo bersama asistennya, Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) juga sering membantu Kim Do Ki melakukan pengawasan dan penyelidikan. Biasanya mereka berdua menyamar menjadi tukang untuk bisa masuk ke dalam daerah penyelidikan. Choi Kyung Goo juga sering membantu menangkap para penjahat yang kabur, tentu saja dengan menggunakan peralatannya.

5. Park Jin Eon (Bae Yoo Ram)

Asisten mekanik sekaligus partner Choi Kyung Goo ini polos dan konyol. Park Jin Eon sering dikerjain oleh anggota tim lainnya karena kepolosannya. Namun, dibalik sikap konyolnya, Park Jin Eon adalah mekanik hebat yang bisa mengimbangi Choi Kyung Goo. Sebelum bekerja di Rainbow Taxi, dia adalah mantan mekanik pesawat di sebuah perusahaan airlines terkenal.

Pilihan Editor: Lebih Intens, Lee Je Hoon Dibuat Terkejut saat Syuting Taxi Driver 2

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.