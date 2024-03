Film dan Drakor Rating Tinggi yang Dibintangi Ryu Jun Yeol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Ryu Jun Yeol kembali banyak dibicarakan setelah punya hubungan asmara dengan aktris Han So Hee. Hal itu ia akui pada awal tahun 2024, tepat setelah Ryu Jun Yeol mengakhiri hubungannya dengan Hyeri yang diketahuinya usai di awal tahun 2023.

Hubungan keduanya semakin terang-terangan ketika seseorang mengaku melihat keduanya berlibur bersama di Hawaii. Di hari yang sama, agensi Ryu Jun Yeol memberikan pernyataan bahwa aktor mereka memang benar berada di Hawaii tetapi menolak untuk mengomentari rumor tersebut. Sementara agensi Han So Hee mengatakan sang artis sedang berlibur bersama teman-teman dekatnya.

Tak hanya populer karena hubungannya dengan So Hee, Ryu Jun Yeol dikenal sebagai seniman peran yang apik. Sejumlah drama dan film yang dibintanginya mendapat rating tinggi. Dilansir dari berbagai sumber, inilah sejumlah film dan drama Korea yang dibintangi Ryu Jun:

1. Reply 1988 (2015-2016)

Drama ini berkisah tentang lima teman masa kecil, yang semuanya tinggal di lingkungan Ssangmundong yang sama di Seoul pada tahun 1988, bersandar satu sama lain untuk melewati masa remaja mereka yang penuh tantangan dan menentukan jalan untuk masa depan mereka.

Jun Yeol memerankan karakter Kim Jung Hwan. Ia beradu peran dengan mantan pacarnya. Hyeri yang memerankan Song Seok Sun yang merupakan teman masa kecil Jung Hwan.

2. Alienoid: Return to the Future (2024)

Alienoid: Return to the Future menjadi sekuel Alienoid yang tayang pada 2022. Film itu melanjutkan perjalanan tentara luar angkasa menangkap tahanan alien yang kabur ke Bumi.

Kim Tae-ri, Ryu Jun-yeol dan Kim Woo-bin kembali bergabung dalam Alienoid: Return to the Future. Film itu juga masih ditulis dan diarahkan sutradara Choi Dong-hoon.

Penganut Tao kuno melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dalam upaya mendapatkan pedang ilahi. Ryu Jun tampil membintangi peran Mureuk.

3. Little Forest (2018)

Mengisahkan seorang wanita muda bosan dengan kehidupan di kota dan kembali ke kampung halamannya di pedesaan.

Kemudian ia juga bertemu teman masa kecilnya, Jae Ha yang diperankan oleh Ryu Jun. Mereka mengenang momen-momen ketika mereka kecil. Salah satu dari mereka juga meninggalkan impian mereka untuk berkarier di kota besar dan yang satunya masih mengejar impian di kota kecil.

4. A Taxi Driver (2017)

A Taxi Driver bermula dari seorang reporter asal Jerman, Peter, bekerja di Tokyo pada Mei 1980. Pada suatu hari, ia mendapat kabar bahwa sesuatu hal aneh dan misterius terjadi di Gwangju, Korea Selatan.

A Taxi Driver merupakan film yang dibuat berdasarkan kisah nyata dari kehidupan pengemudi taksi Kim Sa-bok yang mengantarkan Jurgen Hinzpeter ke Gwangju. Kala itu, pemberontakan besar-besaran terjadi di sana yang diperkirakan memakan korban hingga 2 ribu jiwa.

Film yang dibintangi Song Kang-ho, Yoo Hae-jin, Ryu Jun-yeol, Thomas Kretschmann ini menjadi Film Terbaik versi Blue Dragon Film Awards 2017 dan Daejong Film Awards 2017. Song Kang-ho juga panen piala Aktor Terbaik lewat film ini.

5. Lucky Romance (2016)

Lucky Romance adalah drama komedi romantis yang tayang perdana di MBC pada tahun 2016 lalu. Drama ini menggaet Hwang Jung Eum, Ryu Jun Yeol, Lee Soo Hyuk, dan Lee Chung Ah sebagai pemeran utamanya.

Dalam drakor ini, Ryu Jun Yeol berperan sebagai Je Soo Ho, seorang jenius yang merupakan pemilik dan juga CEO dari perusahaan pengembang game. Je Soo Ho adalah orang yang sangat pintar dan logis. Hidupnya berubah saat dia bertemu dengan Shim Bo Nui yang lucu dan percaya takhayul.

