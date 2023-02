Profil Chun Woo Hee: Pesona Aktris Berbakat dari Korea, Lebih Terkenal di Film daripada Drakor

TEMPO.CO, Jakarta - Chun Woo Hee merupakan aktris Korea populer yang memulai debut sejak 2004 melalui sebuah film layar lebar Love, So Divine. Lima tahun kemudian, Chun Woo Hee membintangi film populer sebagai pemeran pendukung dalam film Mother karya Bong Joon Ho.

Namanya telah berada di dunia layar lebar Korea Selatan, kini Chun Woo Hee kembali diperbincangkan sejak perilisan film Unlocked yang tayang di Netflix pada 17 Februari 2023. Film Unlocked merupakan film dengan genre thriller yang mengisahkan seorang wanita bernama Nami yang diperankan oleh Chun Woo Hee.

Nami merupakan erempuan yang bekerja sebagai marketing di salah satu Start-Up. Suatu ketika Na Mi kehilangan ponselnya di kereta saat ia pulang kerja. Ponselnya ternyata jatuh di tangan orang yang salah yakni Jun Young. Jun Young diperankan oleh Im Si Wan yakni sosok pria yang menemukan handphone Na Mi dan hacker yang meretas data pribadi Na Mi.

Sejak saat itulah kehidupan Na Mi berubah. Sebelum menonton film Unlocked, mari simak profil Chun Woo Hee yang memerankan Na Mi.

Profil Chun Woo Hee

- Nama Panggung: Chun Woo Hee ()

- Nama Asli: Chun Woo Hee ()

- Tanggal Lahir: 20 April 1987

- Tempat Lahir: Icheon, Gyeonggi-do, Korea Selatan.

- Zodiak: Taurus

- Shio: Kelinci

- Tinggi Badan: 163 cm

- Berat Badan: 47 kg

- Golongan Darah: O

- Kebangsaan: Korea

- Instagram: @thousand_wooo

Fakta Menarik Chun Woo Hee

1. Chun Woo Hee lebih aktif berperan dalam film daripada serial drama.

2. Chun Woo Hee saat ini berada di bawah manajemen H& Entertainment, agensi yang sama dengan Ju Ji Hoon, Krystal, Kwak Dong Yeon, dan sebagainya.

3. MBTI Chun Woo Hee ini antara ENFJ dan INFJ.

4. Chun Woo Hee seringkali disebut sebagai Emma Stone versi Korea

5. Chun Woo Hee bersekolah di SMA Wanita Incheon Yangjeong dan kuliah jurusan akting di Universitas Kyonggi.

6. Chun Woo Hee merupakan penggemar band rock Irlandia yakni U2

7. Selain pandai berakting, Choi Woo Hee juga pandai bernyanyi. Ia menyanyikan ost untuk drama ‘Be Melodramatic’ berjudul ‘Your Shampoo Scent In the Flowers (Actor Ver.)’ dengan Ahn Jae Hong dan ‘Dear My Friend’ dengan Jun Yeo Been, Han Ji Eun, Ahn Jae Hong, Gong Myung dan Yoon Ji On.

8. Keluarga Chun Woo Hee terdiri dari orangtua, kakak laki-laki dan dirinya sendiri.

9. Debut sejak 2004 melalui film Love, So Divine dan sukses setelah menjadi pemeran pendukung dalam film Mother karya Bong Joon Ho pada 2009.

10. Chun Woo Hee sebagai peran utama dalam film Han Gong Ju pada 2014 dan membawanya memenangkan Penghargaan Seni Baeksang ke-51, Penghargaan Film KOFRA ke-6, Penghargaan Film Blue Dragon ke-35, dan lainnya.

Daftar Film yang Dibintangi Chun Woo Hee

1. Unlocked | Smartphoneeul Ddeoleoddeuryeoteul Bbuninde (2023) sebagai Lee Na-Mi

2. I Want to Know Your Parents | Ni Boomo Eolgooli Bogo Shipda (2022) menjadi Song Jung-Wook

3. Anchor (2022) sebagai Jung Se-Ra

4. Waiting For Rain | Biwa Dangshinui Yiyagi (2021) menjadi So-Hee

5. A Little Princess | Gamjjokkateun Geunyeo (2019) berperan Guru Park

6. Vertigo (2019) sebagai Seo-Young

7. Idol | Woosang (2019) memerankan Ryun-Hwa

8. Heung-Boo: The Revolutionist | Heungbu: Keurro Sesangeul Baggun Ja (2018) sebagai Sun-Chool

9. One Day | Eoneunal (2017) sebagai Mi-So

10.The Wailing | Goksung (2016) sebagai- Moo-Myeong (perempuan misterius)

11. Love, Lies | Haeuhhwa (2016) memerankan Seo Yeon-Hee

12. The Beauty Inside | Byooti Insaideu (2015) menjadi Woo-Jin

13. The Piper | Sonnim (2015) menjadi Mi-Sook

14. Cart (2014) sebagai Mi-Jin

15. Remarkable Woman | Chooljoonghan Yeoja (2014) berperan Woo-Hee

16. Han Gong-Ju (2014) sebagai Han Gong-Ju

17. Thread of Lies | Wooahan Geojitmal (2014) memerankan Mi-Ran

18. In Between | Saieseo (2012) menjadi Jun Na-Ri dalam segment “Air Mineral”

19. 26 Years | 26 Nyeon (2012) sebagai Jung-Hyuk's yakni kakak peran pendukung

20. As One | Korea (2012) sebagai Hyun Jung-Hwa's yakni adik

22. Sunny (2011) sebagai Sang-Mi yakni teman sekelas

23. he Boy from Ipanema | Ipanema Sonyeo (2010) sebagai teman

24. Mother (2009) sebagai Mi-Na

25. Herb (2007) sebagai Getip yakni gadis dengan poni dan 2 jepit rambut

Daftar Drama Korea yang Dibintangi Chun Woo Hee

1. Money Game (TBA / 2022)

2. Be Melodramatic | Melloga Chejil (JTBC / 2019) sebagai Lim Jin-Joo

3. Argon (tvN / 2017) sebagai Lee Yeon-Hwa

4. Vampire Idol | Baempaieo Aidol (MBN / 2011-2012) sebagai Woo-Hee

Itu dia profil Chun Woo Hee yakni pesona aktris berbakat dari Korea yang berperan sebagai Lee Na Mi dalam film Netflix Unlocked.

