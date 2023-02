6 Fakta Menarik Im Siwan, Perankan Psikopat di Film Unlocked

TEMPO.CO, Jakarta - Im Siwan merupakan sosok aktor Korea yang mengawali kariernya sebagai anggota boyband ZE:A. Saat ini namanya semakin bersinar setelah berperan dalam berbagai film dan drama populer seperti Moon Embracing The Sun dan Run On.

Memiliki nama asli Im Woon Jae atau yang akrab dikenal Im Siwan ini cukup hangat diperbincangkan setelah lagi-lagi berperan sebagai psikopat. Pada 17 Februari 2023, Netflix merilis film Korea terbaru berjudul Unlocked.

Film Unlocked bergenre misteri thriller dan dibintangi Im Siwan serta Chun Woo Hee sebagai pemeran utama. Unlocked menceritakan tentang sosok hacker dan psikopat yang bernama Jun Young, ia menemukan ponsel milik wanita bernama Nami lalu mencuri data pribadinya dan melakukan tindak kejahatan. Untuk itu, kenali 6 fakta menarik Im Siwan, perankan psikopat dalam film Unlocked.

Profil Im Siwan

X

- Nama Panggung: Im Si Wan

- Nama Lahir: Im Woong Jae

- Lahir: 1 Desember 1988

- Tempat Lahir: Busan, Korea Selatan

- Tinggi: 175 cm

- Berat Badan: 51 kg

- Golongan Darah: B

- Profesi: Aktris, Penyanyi

- Hobi: Mengumpulkan koran, Ski, Snowboarding , Belanja

- Instagram: yim_siwang

- Tinggi Badan: 175 cm

6 Fakta Menarik Im Siwan

Chun Woo Hee dan Im Siwan membintangi film Unlocked. Dok. Netflix

1. Im Siwan Ternyata Kuliah di Jurusan Teknik Mesin

Im Siwan dijuluki sebagai Brain Si Wan dari member boy group ZE:A, karena ia super duper pintar dan berbakat. Bukan hanya soal akting, menyanyi, dan menari tapi ia juga berbakat di pendidikan hingga bisa berhasil masuk dengan nilai tertinggi di Universitas Busan dan mengambil jurusan Teknik Mesin.

2. Im Siwan Ternyata Seorang Violis

Pada era debut ZE:A, Im Siwan seringkali membawa biola kesayangannya dan memainkannya pada saat mengadakan fanmeeting ataupun acara konser di luar negeri.

3. Im Siwan Sangat Menyukai Kebersihan

Im Siwan merupakan member ZE:A yang selalu terlihat bersih-bersih, sebab ia sangat menyukai kebersihan dan sempat mengakui bahwa suasana yang rapih dan bersih akan membuat dirinya menjadi lebih nyaman.

4. Member ZE:A Paling Mungil

Im Siwan memiliki tinggi 175 cm namun ternyata ia tetap kalah tinggi dengan member ZE:A lainnya.

5. Im Siwan si Pinky lovers

Im Siwan menyukai warna pink karena dalam video dokumenter pre-debutnya ia seringkali mengenakan baju tidur berwarna pink.

6. Im Siwan Mirip dengan Winwin NCT 127

Im Siwan sering dijuluki sebagai kakaknya Winwin NCT 127 karena kesamaan paras keduanya seperti kakak beradik sungguhan.

Daftar Film yang Dibintangi Im Siwan

1. Unlocked | Smartphoneeul Ddeoleoddeuryeoteul Bbuninde (2023) sebagai Oh Jun-Yeong

2. 1947 Boston (2022) sebagai Suh Yun-Bok

3. Emergency Declaration | Bisangsuneon (2022) sebagai Jin-Seok

4. The Merciless | Boolhandang: Nabbeun Nomdeului Sesang (2017) sebagai Jo Hyun-Soo

5. One-Line (2017) memerankan Min-Jae

6. A Melody To Remember | Obba Saenggak (2016) memerankan Letnan kedua Han Sang-Yeol

7. Rio 2 Blue (2014)

8. Waiting for Love (KBS2 | 2013) memerankan Jung Jin Kook

9. The Attorney | Byeonhoin (2013) berperan Park Jin-Woo

10. Misaeng: Prequel (2013), memainkan Jang Geu Rae

11. Ronin Pop (2011) menjadi Lee

Daftar Drama Korea yang Dibintangi Im Siwan

1. Missing: The Other Side 2 | Missing: Geudeuli Itseodda 2 (tvN / 2022-2023) sebagai merry-go-round man atau pria kemidi putar (ep.14)

2. Summer Strike | Amugeotdo Hago Sibji Adda (ENA-Genie TV-Seezn / 2022) sebagai An Dae-Beom

3. Thirty Nine | Seoreun, Ahop (JTBC / 2022) sebagai- Im Si-Wan (ep.10)

4. Tracer (MBC-Wavve / 2022) sebagai Hwang Dong-Ju

5. Run On (JTBC / 2020) sebagai Ki Seon-Gyeom

6. Strangers From Hell | Taineun Jiokida (OCN / 2019) sebagai Yoon Jong-Woo

7. The King in Love | Wangeun Saranghanda (MBC / 2017) sebagai Wang Won

8. Misaeng: Incomplete Life | Misaeng (tvN / 2014) sebagai Jang Geu-Rae

9. Triangle (MBC / 2014) sebagai Yoon Yang-Ha / Jang Dong-Woo saudara termuda

10. Pure Love | Ilmalui Soonjung (KBS2 / 2013) sebagai Jung Woo-Sung muda

11. Reply 1997 | Eungdabhara 1997 (tvN / 2012) sebagai Jeong Seok-Won (ep.4)

12. Standby (MBC / 2012) sebagai Im Si-Wan

13. Man From the Equator | Jeogdoui Namja (KBS2 / 2012) sebagai Lee Jang-Il remaja

14. The Moon Embracing The Sun | Haereul Poomeun Dal (MBC / 2012) sebagai Heo Yeom remaja

Acara Televisi yang Dibintangi Im Siwan

1. House on Wheels 2 (2021) menjadi presenter

2. Life Bar (2016) menjadi bintang tamu

3. Let’s Eat Dinner Together (2016) menjadi bintang tamu

4. Knowing Bros (2015) menjadi bintang tamu

5. Law of the Jungle in Micronesia (2013) menjadi bintang tamu

6. After School Club (2013) menjadi bintang tamu

7. Mamma Mia (2013) menjadi bintang tamu

8. Hwasin: Controller of the Heart (2013) menjadi bintang tamu

9. We Got Married: Season 4 (2012) menjadi bintang tamu

10. 2012 Idol Star Olympics (2012) menjadi anggota

11. Asian Wave (2012) menjadi anggota

12. Beatles Code 2 (2012) menjadi bintang tamu

13. Lee Soo Geun and Kim Byung Man’s High Society (2011) menjadi bintang tamu

14. Birth of A Family (2011) menjadi anggota

15. 2011 Idol Star Athletics Championships (2011) menjadi anggota

16. Weekly Idol (2011) menjadi bintang tamu

17. Healing Camp (2011) menjadi bintang tamu

18. Immortal Songs: Singing the Legend (2011) menjadi bintang tamu

19. Hello Counselor: Season 1 (2010) menjadibintang tamu

20. 2010 Idol Star Athletics Championships (2010) menjadi anggota

21. Beatles Code (2010) menjadi bintang tamu

22. Heroes (2010) menjadi bintang tamu

23. Running Man (2010) menjadi bintang tamu

24. Idol League (2010) menjadi anggota Regular Member

25. Let’s Go! Dream Team Season 2 (2009) menjadi bintang tamu

26. Strong Heart (2009) menjadi bintang tamu

27. You Hee Yeol’s Sketchbook (2009) menjadibintang tamu

28. Live Talk Show Taxi (2007) menjadi bintang tamu

29. Happy Together: Season 3 (2007) menjadi bintang tamu

30. Radio Star (2007) menjadi bintang tamu

31. 1 vs. 100 (2007) menjad ibintang tamu

32. Star King (2007) menjadi bintang tamu

33. Show! Music Core (2005) menjadi presenter

34. Infinite Challenge (2005) menjadi bintang tamu

35. M Countdown (2004) menjadi anggota

Itu dia 6 fakta menarik Im Siwan, perankan psikopat di film Unlocked. Aktor sekaligus idol berbakat ini memang sangat dinantikan, perannya sebagai psikopat dalam film Stranger from Hell dan Emergency Declaration diakui publik karena berhasil memerankan karakternya dengan baik. Untuk itu, pada awal tahun ini Im Siwan kembali dalam film psikopat berjudul Unlocked.

NUR QOMARIYAH

Pilihan Editor: Im Siwan Donasi dan Pesan Hotel Sebulan Tanpa Ditempati Demi Bantu Warga Ukraina