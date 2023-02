20 Rekomendasi Film Netflix Terbaik yang Mendapatkan Rating Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Ingin menonton film tapi malas untuk pergi ke bioskop? Menonton rekomendasi film Netflix bisa menjadi solusinya. Netflix adalah salah satu layanan streaming film berbayar yang bisa Anda manfaatkan untuk menonton film favorit dengan seluruh genre film. Daripada di rumah tidak melakukan aktivitas apapun, lebih baik menonton film Netflix terbaik dengan rating tertinggi saja untuk menemani waktu luang Anda. Melansir dari situs Netflix, berikut 20 rekomendasi film Netflix terbaik dengan rating tertinggi

1. Your Place Or Mine

Your Place or Mine. Dok. Netflix

X

Rekomendasi film Netflix romance berjudul Your Place or Mine dapat menjadi pilihan Anda untuk ditonton. Film ini menceritakan tentang sepasang sahabat dengan sifat berlawanan, Debbie & Peter, bertukar rumah selama seminggu, mereka mempelajari kehidupan satu sama lain, yang bisa membuka pintu cinta. Sinema dengan durasi 1 jam 51 menit ini sayang untuk dilewatkan karena alur ceritanya yang menarik. Tak hanya tentang romance, film ini juga diselingi adegan-adegan komedi yang lucu. Adapun aktris dan aktor yang memerankan film Your Place or Mine adalah Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Zoë Chao, Jesse Williams, Wesley Kimmel, Tig Notaro dan masih banyak lagi. Your Place Or Mine merupakan rekomendasi film Netflix terbaru yang baru tayang 10 Februari 2023.

2. Through My Window

Through My Window merupakan film Netflix terbaik genre romantis yang harus Anda tonton. Through My Window menceritakan tentang laki-laki yang terobsesi dengan tetangga wanitanya namun sulit untuk ditaklukkan. Through My Window diadaptasi dari cerita Wattpad. Film ini sudah tayang di Netflix sejak 4 Februari 2022.

Pemain film Netflix ini adalah Julio Peña, Clara Galle, Hugo Arbues, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras, Marià Casals, Lucía de la Puerta, Emilia Lazo. Through My Window hanya untuk 18+ aja ya karena di dalamnya terdapat adegan dewasa.

3. Cinta Laki-laki Biasa

Rekomendasi Netflix tertinggi ada Cinta Laki-laki Biasa. Film ini bercerita tentang perempuan dari keluarga kaya jatuh hati kepada lelaki dari keluarga sederhana. Pernikahan yang tak direstui orang tua hanyalah awal dari berbagai hambatan yang menerpa.

Cinta Laki-laki Biasa diperankan oleh Velove Vexia, Deva Mahenra, Nino Fernandez, Cok Simbara, Ira Wibowo, serta Dewi Yull. Sinema dengan durasi 1 jam 47 menit dirilis pada 25 November 2016. Gimana, tertarik menonton film ini?

4. The Perfect Date

Rekomendasi film Netflix datang dengan judul The Perfect Date. Film ini menceritakan tentang kisah cinta pada anak SMA, yang tentunya akan membawa Anda flashback pada zaman-zaman remaja. Rilis tahun 2019 dan dibintangi sederet tokoh terkenal yaitu Laura Marano, Camila Mendes, Matt Walsh, Carrie Lazar, dan Sue-Lynn Ansari. Tonton ini juga sayang untuk dilewatkan.

5. A Perfect Pit

Rekomendasi Netflix dengan genre romance selanjutnya ada A Perfect Fit. Film ini menceritakan tentang asmara bersemi saat seorang blogger mode di Bali bertemu pembuat sepatu berbakat, sehingga membuatnya mempertanyakan komitmennya kepada sang tunangan. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Yuk nonton film ini.

Film ini menceritakan tentang Nadya Arina, Refal Hady, Giorgino Abraham, Anggika Bolsterli, Laura Theux, Christine Hakim, Unique Priscilla, Karina Suwandi, Mathias Muchus, Ayu Laksmi, I Made Sidia, Dominique Sanda, Bryan Domani, Wafda Saifan, Yayu Unru, Dave Hendrik. Sederet bintang dari film yang diproduksi di tahun 2021 ini masuk dalam nominasi Festival Film Bandung, Festival Film Indonesia, dan Piala Maya.

6. Perempuan Tanah Jahanam

Joko Anwar selaku sutradara, menyuguhkan kisah horor yang tidak biasa dalam film Perempuan Tanah Jahanam. Selain itu, Joko juga melakukan hal unik saat mempromosikan film ini, yaitu dengan mengajak para penonton untuk menjajal bioskop tua sambil menonton film horor. Film ini juga tayang di beberapa festival di dalam maupun luar negeri. Film yang dibintangi oleh Tara Basro ini meraih 1.795.068 penonton selama masa penayangannya. imdb.com

Rekomendasi film Netflix bergenre horor ada film dengan judul Perempuan Tanah Jahanam. Film ini menceritakan tentang sosok perempuan yang terjebak di sebuah desa terpencil dan mengalami hal-hal mistis.

Perempuan Tanah Jahanam dibintangi Tara Basro, Marissa Anita, Christine Hakim, Asmara Abigail, Ario Bayu, dan Faradina Mufti. Film yang diproduksi tahun 2019 memenangkan penghargaan yaitu penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik (2020), penata sutradara terbaik (2020), dan penyunting gambar terbaik (2020).

7. Pengabdi Setan

Pengabdi setan juga merupakan salah satu film Netflix rating tertinggi. Film ini dibintangi oleh sederet artis terkenal di antaranya adalah Tara Basro Bront Palarae, Endy Arfian, Adhiyat, Ayu Laksmi, Dimas Aditya, dan Elly D. Luthan. Pengabdi Setan menceritakan kehidupan sebuah keluarga di pelosok mengalami kesulitan ekonomi akibat sang ibu meninggal secara misterius. Telusuri ternyata meninggalnya sang Ibu karena aliran sesat.

Pengabdi Setan mampu menyabet piala penghargaan Festival Film Indonesia dan karya Joko Anwar ini mampu mencapai jumlah penonton 4.206.103 sehingga menjadikan film terlaris di tahun 2017. Karena hal ini pula Pengabdi Setan kembali hadir season 2 dengan judul Pengabdi Setan 2: Communion (2022).

8. The Invitation

Film Netflix rating tertinggi dan populer ada The Invitation. Film The Invitation menceritakan tentang sosok Evie yang diundang oleh sepupunya untuk datang ke Inggris menghadiri pesta pernikahan. Namun kebahagiaan tersebut berakhir dengan cepat ketika Evie menemukan rahasia besar keluarga barunya.

Film ini diperankan oleh Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Sean Pertwee, Hugh Skinner, Carol Ann Crawford, Alana Boden, Stephanie Corneliussen, dan Courtney Taylor. Perlu diingat ini hanya boleh ditonton oleh usia 17+ lantaran banyak adegan dewasa didalamnya. Penuh darah di mana-mana akan membawa Anda bergidik ngeri.

9. His House

Rekomendasi Netflix genre horor selanjutnya ada His House. Film yang diproduksi di tahun 2020 ini sangat sayang untuk dilewatkan karena merupakan film horor dengan ulasan 100 persen terbaik dari para penonton.

Pemainnya terdiri dari Wunmi Mosaku sebagai Rial, Sope Dirisu sebagai Bol, Matt Smith sebagai Mark, Javier Botet (on-set) and Cornell John (voice) sebagai the Apeth, Emily Taaffe sebagai Dr. Hayes, Malaika Abigaba sebagai Nyagak, Dominic Coleman sebagai ketua imigrasi.

Film ini menceritakan tentang pasangan yang baru menikah lalu pindah ke sebuah rumah, tapi ternyata rumah tersebut berhantu. Film His House juga mendapat penghargaan dalam kategori Sutradara Terbaik (untuk Remi Weeks, sebagai sutradara) dalam British Independent Film Awards pada tahun 2021 silam dan Best Performance by an Actress dalam ajang yang sama (untuk Wunmi Mosaku sebagai pemain).

10. Hush

Selanjutnya ada Hush sebagai film Netflix terbaik. Sinema ini tidak hanya bergenre horor saja melainkan juga bergenre thriller dan horor psikologi. Nah, bagi Anda pecinta dengan genre seperti itu maka hush adalah pilihan yang tepat untuk ditonton.

Hush menceritakan tentang seorang penulis tuli dan bisu yang mendapat teror misterius dari seorang laki-laki bertopeng. Tujuan laki-laki bertopeng tersebut untuk menghabiskan nyawa sang penulis.

Film yang diproduksi di tahun 2016 ini dimainkan oleh tokoh Kate Siegel, Emma Graves, Michael Trucco, Samantho Sloyan.

11. The Exorcism of Emily Rose

The Exorcism of Emily Rose. Foto: Netflix.

Rekomendasi Netflix genre horor terbaik adalah The Exorcism of Family Rose yang diproduksi pada 2005. Film ini menceritakan seorang pengacara pembela agnostik yang khawatir saat ia mulai mempercayai kliennya, seorang pendeta yang dituduh kasus pembunuhan tak disengaja usai pengusiran setan berakhir kacau.

The Exorcism of Emily Rose dibintangi Laura Linney, Tom Wilkinson, Campbell Scott, dan Jennifer Carpenter.

12. Hangout

Hangout juga merupakan film rekomendasi Netflix dengan genre komedi. Hangout mengisahkan tentang 9 orang artis yang diundang ke sebuah pulau namun ternyata mereka dijebak oleh seseorang, alhasil satu per satu meninggal.

Film ini dibintangi oleh Prilly Latuconsina, Raditya Dika, Titi Kamal, Soleh Solihun, Gading Marten dan masih banyak yang lainnya. Film ini masih tergolong komedi meski dibalut pembunuhan. Anda akan dibuat ngeri dan tertawa dalam satu waktu. Film ini di pasar cukup berhasil dengan perolehan penonton 2.620.644. Yang belum nonton wajib banget untuk nonton film ini ya!

13. Orang Kaya Baru

Rekomendasi film Netflix dengan genre komedi yang patut Anda pertimbangkan adalah Orang Kaya Baru. Film ini bercerita mengenai keluarga kecil yang sudah terbiasa hidup susah dan serba pas-pasan. Namun, saat bapaknya meninggal dan meninggalkan wasiat berupa video mengungkapkan bahwa ternyata mereka adalah orang kaya dan mempunyai banyak warisan. Mereka menjadi orang kaya baru dan akhirnya membuat keluarga itu berantakan.

Film Orang Kaya Baru dibintangi oleh Raline Shah, Lukman Sardi, Cut Mini, Derby Romero, Fatih Unru, dan Refal Hady.

14. Crazy Rich Asians

Crazy Rich Asians

Rekomendasi film Netflix rating tertinggi adalah Crazy Rich Asians. Film ini bercerita tentang seorang pasangan yang mengajak pacarnya pergi ke Singapura untuk menghadiri sebuah pernikahan. Saat diperkenalkan, ternyata pacarnya tersebut orang terkaya se-Asia. Akhirnya hubungan mereka ditentang oleh orang tuanya. Bagaimana kelanjutannya? Anda bisa meluncur ke Netflix sekarang juga.

Adapun pemeran dalam film ini adalah Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Lisa Lu, Nico Santos, Awkwafina, Ken Jeong, dan Michelle Yeoh. Tak tanggung-tanggung, Crazy Rich Asians juga mampu membawa pulang penghargaan kategori Best Comedy dalam ajang Critics' Choice Awards di tahun 2019, selanjutnya ada di kategori Best Acting By an Ensemble dalam ajang National Board of Review di tahun 2019.

15. I Care a Lot

Film Netflix tertinggi selanjutnya adalah I Care a Lot. Film I Care a Lot menceritakan tentang seorang wanita cantik dengan otak liciknya mampu memeras dan menguras harta lansia. Film aksi kriminal yang dibalut berbagai aksi komedi didalamnya. Sangat sayang untuk tidak ditonton film ini.

Adapun beberapa aktor dan aktris yang bermain dalam film I Care a Lot yaitu Eiza Gonzales, Rosamund Pike, Peter Dinklage, dan Dianne West.

16. Extraction

Extraction juga menjadi rekomendasi film Netflix action terbaik yang bisa Anda tonton. Extraction menceritakan tentang seorang tentara bayaran yang diberikan misi untuk menyelamatkan anak kecil yang diculik oleh segerombolan kelompok narkoba.

Extraction dibintangi oleh Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, David Harbour, Ryder Lerum, dan Bryon Lerum.

17. Dear David

Poster film Dear David yang dibintangi Shenina Cinnamon. Foto: Netflix

Rekomendasi film Netflix terbaru yang bisa Anda tonton adalah Dear David. Film ini baru saja rilis di Netflix pada 9 Februari 2023. Menceritakan tentang kehidupan Laras berubah total ketika blog fantasinya yang provokatif tentang David yang ia sukai bocor ke semua orang di sekolah. Bagaimana kelanjutannya? Anda bisa menyaksikan di Netflix.

Dear David dibintangi oleh Shenina Cinnamon, Emir Mahira, Caitlin North Lewis, Maya Hasan, Jenny Zhang, Restu Sinaga, Firas Yodha, Michael James, Agnes Naomi, dan masih banyak lagi. Adapun film ini berdurasi sekitar 118 menit.

18. Glass Onion: A Knives Out Mystery

Glass Onion: A Knives Out Mystery juga menjadi rekomendasi film Netflix terbaru dengan rating tertinggi dengan jumlah tayang 44,32 juta penonton di Netflix. Sangat disayangkan bila Anda tidak masuk dalam jumlah penonton tersebut.

Glass Onion: A Knives Out Mystery mengisahkan tentang detektif asal Yunani yang ditugaskan untuk menguak misteri seorang milyarder. Adapun pemain dari film ini adalah Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista dan aktor atau aktris lainnya.

19. The Pale Blue Eye

Film yang baru saja tayang pada 6 Januari 2023 ini menceritakan tentang seorang detektif yang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan mengerikan. Film ini juga dapat menjadi pilihan untuk menemani waktu weekend Anda. The Pale Blue Eye adalah film dengan genre horor yang diperankan oleh Christian Bale, Scott Cooper, Tyler Thompson, dan John Lesher.

20. The Big 4

The Big 4. Dok. Netflix

The Big 4 adalah film Indonesia yang mencatatkan diri masuk dalam jajaran film Top 10 Global Netflix. Tak hanya mendapatkan rating tinggi di Asia, film ini juga melintas benua Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Film besutan sutradara, Timo Tjahjanto ini memasuki pekan kedua sejak dirilis pada 15 Desember 2022 sudah ditonton 19, 74 juta jam.

The Big 4 ini dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Putri Marino, Arie Kriting, Lutesha, Kristo Immanuel, dan Michelle Tahalea.

Film ini dilabeli untuk usia 18+ lantaran memperlihatkan kekerasan, darah muncrat, yang dapat menimbulkan trauma.

Dwi Lucy Susetiowati (CW)

