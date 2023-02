Menunggu Layangan Putus the Movie, Simak 2 Hal Ikonik dalam Serial WeTV Itu

TEMPO.CO, Jakarta - Kini Layangan Putus akan ditayangkan sebagai film dengan judul Layangan Putus the Movie. Para pemeran dan kru produksi film, belum lama ini menggelar acara syukuran sebelum memasuki proses produksi.

Melalui akun Instagram resmi MD Entertainment, @md_entertainment, mereka membagikan potret acara syukuran yang dihadiri oleh Manoj Punjabi sebagai produser, Benni Setiawan selaku sutradara, dan para pemain, yaitu Reza Rahadian, Anya Geraldine, Raihaanun, serta Graciella Abigail.

Serial original milik WeTV Layangan Putus berhasil meraih rekor tahun lalu. Selain berhasil meraih posisi pertama top trending selama beberapa minggu, Layangan Putus pun telah ditonton lebih dari 15 juta kali dalam satu hari penayangannya.

Pada media sosial, serial ini pun banyak dibicarakan sehingga menjadi trending topik yang terlihat dalam analisis Google Trends. Sebab, serial yang dibintangi oleh Reza Rahardian, Putri Marino, dan Anya Geraldine menyajikan cerita tentang drama rumah tangga yang dikemas dengan baik dan sampai ke hati para penonton.

Selain itu, serial ini memiliki beberapa hal ikonik yang membuatnya sempat merajai daftar trending topik di berbagai media sosial, seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, seperti dilansir Antaranews.

Dua Hal Ikonik Serial Layangan Putus

1. “It's My Dream, Not Her”

Ucapan Kinan yang dibintangi oleh Putri Marino dalam scene Layangan Putus, “It’s my dream, not her” menjadi satu hal ikonik. Ucapan tersebut berarti bahwa mimpi kinan mengunjungi Cappadocia telah direnggut lebih dahulu oleh selingkuhan Aris (Reza Rahardian), Lydia (Anya Geraldine).

Para warganet di media sosial pun membuat video parodi dengan ucapan tersebut. Padahal, Putri mengaku bahwa ucapan tersebut merupakan improvisasinya sebagai seorang aktris. Ia juga memastikan bahwa kalimat itu tidak menjadi bagian dalam naskah.

Selain itu, Putri Marino juga menjelaskan bahwa scene tersebut diambil menggunakan cara one take, hanya sekali tanpa diulang adegannya.

“Mungkin Pak Benni selaku sutradara yakin bahwa one take adalah cara terbaik untuk mengeluarkan emosi yang sangat tinggi. Akhirnya, aku, Mas Reza Rahardian, dan Pak Benni pun sepakat melakukan one take,” jelas Putri Marino dalam acara WeLive di WeTV.

2. Cappadocia

Masih lanjutan dari ucapan ikonik pertama, kawasan Cappadocia juga menjadi ikon selanjutnya dalam Layangan Putus. Scene kemarahan Kinan yang mengetahui Aris membawa Lydia ke Cappadocia dengan cepat menyebar menjadi meme dan parodi di banyak platform. Scene ini sangat ikonik dan mampu memicu kreativitas masyarakat untuk membuatnya dalam bentuk konten-konten hiburan sampai promosi sebuah produk.

Cappadocia adalah kawasan bersejarah di Anatolia Tengah, Turki yang sebagian besar berada di provinsi Nevehir, Kayseri, Aksaray, Krehir, Sivas, dan Nide.

Mengutip buku karya Herodotus, Histories, ketika masa Pemberontakan Ionia (499 sebelum Masehi), orang Cappadocia dilaporkan menduduki wilayah dari Gunung Taurus sampai sekitar Euxine (Laut Hitam). Di sisi lain, nama Cappadocia sendiri secara tradisional digunakan dalam sumber-sumber Kristen sepanjang sejarah. Selain itu, juga digunakan sebagai konsep pariwisata internasional untuk mendefinisikan suatu wilayah dengan keajaiban alam nan indah.

Cappadocia juga merupakan tujuan wisata yang populer bagi setiap orang dari seluruh penjuru dunia. Sebab, daerah ini memiliki banyak daerah dengan fitur geologi, sejarah, dan budaya yang unik, khususnya daerah Nevehir, Kayseri, Aksaray, dan Nide. Empat daerah utama tersebut memiliki layanan penerbangan dan kereta api ke Ankara dan Istanbul serta kota-kota lain.

Tak hanya itu, Cappadocia juga menjadi destinasi wisata balon udara terpopuler yang tersedia di Göreme. Saat menjelajahi Cappadocia dengan balon udara, setiap orang akan disajikan indahnya batuan yang terkikis menjadi ratusan pilar spektakuler berbentuk mirip menara.

Wajar saja, indahnya balon udara Cappadocia menjadi tempat impian Kinan untuk berlibur dengan Aris dalam serial Layangan Putus.

