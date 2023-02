Jason Momoa Tokoh Jahat di Fast X, Ini Kisah Cinta Si Aquaman

TEMPO.CO, Jakarta - Jason Momoa adalah anak tunggal yang lahir pada 1 Agustus 1979 di Honolulu, Hawaii dari pasangan Coni (Lemke) dan Joseph Momoa. Sayangnya, tak lama setelah kelahirannya, orang tuanya bercerai sehingga bersama sang ibu, Momoa pindah ke Norwalk, Iowa tempat ia dibesarkan. Lalu, ketika tinggal di sana, ia berhasil lulus dari Norwalk High School dan melanjutkan pendidikan tingginya di University of Hawaii.

Melansir express.co.uk, ketika berusia 19 tahun, pemilik nama asli Joseph Jason Namakaeha Momoa memutuskan untuk mengikuti audisi serial televisi Baywatch Hawaii dan berperan sebagai Jason Ioane (1999-2001).

Setelah selesai membintangi serial televisi tersebut, secara perlahan, Momoa banyak tampil dalam dunia film sebagai aktor, yaitu dalam Johnson Family Vacation (2004), Stargate: Atlantis (2005-2009), The Game (2009), dan Conan the Barbarian (2011). Bahkan, ia juga mendapatkan s perannya sebagai Khal Drogo dalam drama serial Game of Thrones melalui audisinya. Saat audisi, ia membawakan Haka, tarian Mori yang secara tradisional digunakan untuk menyampaikan tantangan kepada lawan atau sambutan kepada pengunjung.

Masih ingin melebarkan sayapnya dalam dunia film, pada 2014, Momoa menyutradarai dan menulis Road to Paloma bersama penulis Jonathan Hirschbein dan Robert Homer Mollohan. Film ini pun berhasil ditayangkan perdana di Festival Film Sarasota 2014 pada April 2014, seperti dikutip Variety.

Kemudian, pada Juni 2014, ia dilaporkan berperan sebagai Arthur Curry atau Aquaman, setelah mengikuti audisi Bruce Wayne (Batman). Sebelum menjadi Aquaman, ia lebih dahulu berperan sebagai cameo dalam Batman v Superman: Dawn of Justice. Setelah itu, Momoa memerankan Connor dalam film aksi horor Kanada Wolves dan membintangi film horor Debug.

Satu tahun kemudian, Momoa membintangi film The Bad Batch dan Braven, tetapi Braven baru dirilis pada 2018. Sebelum perilisan film tersebut, pada 2016-2018, Momoa memerankan Declan Harp di ketiga musim serial televisi Frontier dan menjadi produser eksekutif di acara itu. Pada Juli 2018, Momoa berperan untuk serial drama pasca-apokaliptik Apple See, sebagaimana tertulis dalam Hollywoodreporter.

Masih pada tahun yang sama, setelah pengumumannya sebagai tokoh utama dalam Aquaman pada 2014, barulah ia melakukan syuting untuk film tersebut dan berhasil dirilis di hampir seluruh layar lebar dunia.

Momoa juga mengulang peran sebagai Aquaman dalam The Lego Movie 2: The Second Part pada 2019. Pada tahun tersebut, ia juga berperan sebagai Duncan Idaho dalam film Dune. Lalu, pada Februari 2020, Momoa tampil di iklan paruh waktu Rocket Mortgage untuk Super Bowl LIV dan juga muncul di teaser Scary Little Green Men milik Ozzy Osbourne dari albumnya berjudul Ordinary Man.

Dua tahun kemudian, ia bergabung dalam film Fast & Furious kesepuluh berjudul Fast X sebagai pemeran antagonis, Dante Reyes, putra Hernan Reyes. Pada film tersebut, ia merupakan penjahat yang dibunuh oleh Hobbs di Fast Five. Kemudian, pada April 2022, diumumkan bahwa Momoa akan membintangi film yang diadaptasi dari Minecraft.

Trailer Aquaman and the Lost Kingdom telah ditayangkan secara resmi memperlihatkan Jason Momoa kembali perankan Aquaman.

Kisah Cinta Jason Momoa

Karier Jason Momoa yang begitu sukses dalam dunia film, tidak sejalan dengan hubungan asmaranya. Momoa bertemu tunangan pertamanya, Simmone Jade Mackinnon, dalam Baywatch pada 1999. Mereka menjalin hubungan selama 6 tahun dan bertunangan pada 2004.

Namun, keduanya pertunangan mereka setelah Momoa memulai hubungan dengan Lisa Bonet pada 2005. Meskipun sebelumnya Momoa dan Bonet diduga menikah pada 15 November 2007, tetapi pasangan tersebut baru menikah pada Oktober 2017.

Sebelum melangsungkan pernikahan, Jason Momoa dan Lisa Bonet telah dikarunia seorang anak perempuan pada Juli 2007. Satu tahun setelah kelahiran anak pertama, Bonet kembali melahirkan anak kedua, seorang putra pada Desember 2008. Sayangnya, pada Januari 2022, Jason Momoa dan Lisa Bonet mengumumkan perpisahan mereka, seperti dikutip People.

Pilihan Editor: Aquaman 2 dan Sekuel Shazam Kembali Alami Penundaan Tayang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.