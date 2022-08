Aquaman 2 dan Sekuel Shazam! Kembali Alami Penundaan Tayang

TEMPO.CO, Jakarta - Aquaman 2 atau Aquaman and the Lost Kingdom dan Shazam!: Fury of the Gods akan tayang di bioskop lebih lambat dari yang direncanakan. Warner Bros mengumumkan banyak perubahan tanggal rilis pada Rabu, 24 Agustus 2022, menunda sekuel Aquaman dari 17 Maret 2023 menjadi 25 Desember 2023.

Sementara Shazam! akan dibuka pada tanggal yang sebelumnya ditempati oleh Aquaman. Kisah tentang Billy Batson yang diperankan oleh Zachary Levi ini awalnya ditetapkan untuk 21 Desember 2022.

Pada tanggal barunya, Aquaman and the Lost Kingdom akan debut beberapa hari setelah spin-off Star Wars, Rogue Squadron. Itu artinya bergeser ke 2023. Shazam!: Fury of the Gods yang awalnya akan berhadapan dengan Avatar: The Way of Water karya James Cameron, kini memiliki kendali bebas selama akhir pekan untuk pembukaannya yang baru.

Ditambah lagi, tanggal rilis pada Maret bekerja dengan baik untuk The Batman yang memperoleh 770 juta dolar Amerika. Shazam! pun diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang sama.

Sebuah film tanpa judul, juga sudah dijadwalkan oleh Warner Bros untuk tayang pada 10 Februari 2023. Evil Dead Rise direncanakan rilis pada 4 April 2023 dan sekuel spin-off The Conjuring, The Nun 2 akan ditayangkan pada 8 September 2023.

Evil Dead Rise merupakan bab kelima dalam warabala horor, serta remake House Party yang diproduksi LeBron James, awalnya dijadwalkan tayang pada 9 Desember 2022 dan debut di HBO Max, kini akan diputar di bioskop.

