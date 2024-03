Billie Eilish Putus dengan Pacarnya setelah Mimpi tentang Christian Bale

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish mengaku pernah putus dengan pacarnya setelah bermimpi tentang bintang Batman, Christian Bale. Peristiwa tersebut terjadi bertahun-tahun lalu, yang membuatnya sadar bahwa dia harus putus dengan pacarnya saat itu.

Dalam wawancara dengan Amelia Dimoldenberg menjelang Academy Awards, pelantun 'When the Party's Over' itu mengungkapkan bahwa dirinya mendapat pencerahan tentang kehidupan pribadinya setelah bermimpi tentang seorang bintang film. Billie Eilish menyatakan kalau dia sebenarnya tidak begitu tahu banyak tentang pahlawan super, namun sangat menyukai film The Dark Knight (2008).

Cerita Billie Eilish Mimpi Christian Bale dan Putus dengan Pacarnya

“Beberapa tahun yang lalu saya bermimpi tentang Christian Bale dan itu seperti di sebuah kafe kecil di bawah sinar matahari, dan itu membuat saya sadar bahwa saya harus putus dengan pacar saya,” kata Billie Eilish pada Jumat, 1 Maret 2024.

Finneas O'Connell, kakak laki-lakinya yang berada di sampingnya, tertawa terbahak-bahak sementara Dimoldenberg mengatupkan mulutnya karena terkejut mendengar komentar Billie Eilish. “Tidak, sungguh. Saya terbangun (isyarat dia berpura-pura membuka matanya) dan saya sadar,” sindir pelantun 'Happier Than Ever' itu. "Ini sudah berakhir."

Billie Eilish tidak menyebutkan pacar mana yang dia maksud. Namun, dia baru-baru ini dilaporkan dikaitkan dengan vokalis utama The Neighbourhood, Jesse Rutherford, tetapi mereka dilaporkan putus tahun lalu.

Inspirasi Lagu Ocean Eyes - Billie Eilish

Obrolan ini muncul saat penyanyi tersebut dan kakaknya mendiskusikan komposisi lagunya, 'Ocean Eyes' (2016). Dimoldenberg bertanya apakah mereka menulis lagu 'Ocean Eyes' tentang Cillian Murphy. Billie Eilish mengalihkan pertanyaan itu kepada sang kakak sebagai penulisnya.

O'Connell setengah bercanda membenarkan saran Dimoldenberg. “Saya mungkin menulisnya tentang Cillian,” katanya, “Ya, penggemar berat mata Cillian di Dunkirk .” Namun, film tersebut dirilis setahun setelah 'Ocean Eyes', jadi garis waktu proyek spesifik yang menginspirasi lagu tersebut tidak sesuai. Billie Eilish langung menambahkan jawaban kakaknya, “Tapi Batman-lah orangnya.”

Billie Eilish dan Finneas O'Connell dinominasikan untuk lagu orisinal terbaik di Academy Awards ke-96 untuk 'What Was I Made For?' dari soundtrack film Barbie. Mereka juga dijadwalkan tampil pada puncak acara bergengsi tersebut pada Ahad, 10 Maret 2024.

