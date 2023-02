Song Joong Ki Ditemani Katy Louise Saunders Syuting Film Netflix di Hongaria

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan pengantin baru, Song Joong Ki dan Katy Louise Sanders muncul bersama di Bandara Internasional Incheon, pada Kamis,16 Februari 2023. Keduanya hendak pergi ke Hongaria, lokasi syuting film Netflix terbaru Song Joong Ki, My Name is Loh Kiwan.

Mengutip Soompi, pasangan yang mengejutkan publik atas kabar kebersamaan mereka pada Desember 2022 lalu, terlihat bersama dalam perjalanan bisnis selama dua bulan di Eropa. Menurut News 18, Katy terlihat menggendong anjing peliharaannya, Nalla. Lalu, aktor kelahiran 1985 terlihat protektif menjaga istrinya yang sedang hamil dari media yang mendekat. Song Joong Ki dan Katy terlihat berjalan bersama serta membungkuk kepada awak media.

Song Joong Ki dan Katy Louise Sanders Kompak Bungkam

Hal lain yang menarik perhatian adalah cincin berlian besar yang berada di jari manis istri aktor pemeran utama Vincenzo tersebut. Katy yang sedang mengandung anak pertamanya dengan Song Joong Ki juga terlihat menggunakan baju nyaman serba hitam. Dikutip dari Kbizoom, media sempat bertanya terkait kehamilan Katy, tetapi Song Joong Ki tidak memberikan tanggapan apa pun. Keduanya berjalan berdampingan, saling menunggu satu sama lain, dan dijaga ketat oleh body guard dan manager. Dikutip dari SportsKeeda, anak pertama pasangan Korea dan Inggris ini diperkirakan akan lahir pada Agustus 2023.

Penampilan keduanya di mata publik setelah resmi mengakui pernikahan menimbulkan beragam respon dari netizen. Netizen Indonesia banyak yang menunjukkan kekecewaannya lewat komentar di Instagram Song Joong Ki. "Waktunya hilang respect," komentar @liaaa_***.

Sebelumnya, kedua sejoli ini mengumumkan pernikahan pada 30 Januari 2023. Aktor drama korea Reborn Rich ini mengatakan bahwa dirinya sudah berjanji untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama sang kekasih, Katy Louise Saunders.

"Aku sudah berjanji untuk menghabiskan sisa hidupku bersama Katy, yang selalu bersamaku, memberikan dukungan, peduli, dan menghabiskan waktu berharganya denganku. Aku bersyukur ada berkat yang hadir untuk kami. Hari ini (30 Januari 2023) kami dalam perjalanan untuk pernikahan kami sebagai pasangan berlandaskan cinta dan kepercayan," tutur Song Joong Ki, dikutip dari Kbizoom.

GABRIELLA AMANDA | SOOMPI | NEWS 18 | KBIZOOM | SPORTSKEEDA

Pilihan Editor: Song Joong Ki Bintangi Film Korea Netflix Terbaru, My Name is Loh Kiwan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.