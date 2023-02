Profil Ressa Herlambang yang Mengaku Bangkrut Sampai Menumpang di Rumah Saudara

TEMPO.CO, Jakarta - Nama penyanyi Ressa Herlambang tengah menjadi sorotan publik karena membagikan kisah hidupnya yang memilukan. Hal tersebut dicurahkan dalam perbincangan di saluran YouTube Ferdy Element. Dalam video tersebut, Ressa mengungkapkan jika hidupnya mulai berubah pada 2009 silam.

Semua bermula ketika Ressa Herlambang dan keluarganya mengalami kebangkrutan dan harus kehilangan harta hingga Rp 12 Miliar dalam satu malam. Dengan kerugian yang dialaminya itu, ia terpaksa tidur di tempat yang tidak layak bersama keluarganya. Dia juga menumpang hidup kepada tante serta saudaranya dan menyewa rumah sederhana.

Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan jika pernah mendapatkan bantuan dari Raffi Ahmad saat sedang mengalami krisis ekonomi tersebut. Lantas, siapa sebenarnya Ressa Herlambang itu? Berikut profil Ressa Herlambang dan pengakuannya tentang hidup. Yuk, simak!



Profil Ressa Herlambang

X

Ressa Herlambang adalah penyanyi Indonesia yang lahir pada 18 April 1986 di Jakarta. Dia mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Paramadina. Diketahui, Ressa memiliki saudara kembar bernama Ricky Herlambang yang juga merupakan penyanyi.

Untuk memulai kariernya di dunia hiburan, Ressa Herlambang sempat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus 1999. Kala itu, Ressa satu angkatan dengan penyanyi Indonesia yang lainnya, Rio Febrian.

Baca Juga: Memahami Bahaya Maag yang Membuat Ardhito Pramono Pingsan di Panggung

Pada 2004, Ressa Herlambang merilis album pertamanya yang bertajuk Diary of Life. Setahun kemudian, dia kembali merilis album selanjutnya yang diberi judul dengan namanya sendiri, Ressa Herlambang. Namanya mulai dikenal publik setelah merilis album The Real ME pada 2007 silam.

Ressa Herlambang. Foto: Instagram.

Beberapa lagu hits dari Ressa Herlambang adalah Masih Adakah Cinta, Cinta Tak Pernah Salah, Haruskah, Arti Cintamu, dan masih banyak lagi. Selain bernyanyi, Ressa pun pernah bermain sinetron, seperti Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan.



Pengakuan Ressa Herlambang

Dalam video pada saluran YouTube Ferdy Element, Ressa Herlambang mengungkapkan beberapa hal yang mengejutkan dari hidupnya. Berikut beberapa pengakuan menarik Ressa Herlambang tentang hidup.

1. Kehidupan Asmara

Kehidupan asmara Ressa Herlambang di masa lalu sukses membuat banyak orang iri. Selain karena berasal dari keluarga pengusaha, dia juga pernah menjalin hubungan dengan Nia Ramadhani yang merupakan artis papan atas Indonesia. Sayangnya, hubungan tersebut tak dapat bertahan lama. Selain itu, Ressa juga sempat dikabarkan dekat dengan mantan istri Ustad Jefri Al Buchori, Umi Pipik. Tetapi Ressa membantah ada hubungan istimewa dengan ibu Abidzar tersebut.





2. Mengalami kerugian hingga Rp 12 Miliar

Ressa Herlambang dan keluarganya memiliki bisnis pribadi yang dapat dibilang cukup sukses. Namun sayangnya, bisnis keluarganya tersebut terpaksa gulung tikar pada 2009 lalu yang membuat dia dan keluarga mengalami kerugian hingga Rp 12 Miliar.





3. Sempat menumpang rumah

Akibat kerugian yang dialami, Ressa harus rela meninggalkan rumah dan semua kehidupan mewahnya. Dia dan keluarganya sempat menumpang rumah dan hidup kepada saudaranya yang lain. Tak hanya itu, dia juga pernah mengontrak di rumah sederhana dengan tikus yang melewatinya saat tidur.

4. Dapat Bantuan dari Raffi Ahmad dan Yadi Sembako

Dengan keadaannya yang sedang tidak baik-baik saja, Ressa Herlambang mencari bantuan untuk membantu ekonomi keluarganya. Dia sempat mendapat bantuan dari label musiknya, Nagaswara, dan dibantu oleh rekan sesama artis, Raffi Ahmad serta Yadi Sembako.

Ressa mengungkapkan dia sangat berterima kasih kepada Raffi Ahmad karena telah banyak membantunya kala itu. Bahkan, Ressa menyebutkan jika Raffi menolak uang yang pernah Ressa pinjam dahulu. Dia pun ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Raffi Ahmad.





5. Keadaannya mulai membaik

Ressa Herlambang menyebutkan jika kini kondisinya dan keluarga sudah mulai membaik. Bisnis yang dirintisnya juga sudah kembali berjalan meski belum begitu stabil. Tetapi, sang ibu telah meninggal dunia karena kanker serviks.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI (CW)

Pilihan Editor: Jadi Artis Paling Banyak Ditonton di YouTube Indonesia 2022, Inilah Profil Penyanyi Dangdut Yeni Inka

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.