Dewi Perssik Bikin Penonton Bergoyang Ria di Festival Pasar Musik 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dangdut, Dewi Perssik sukses membuat para penonton bergoyang ria di Festival Pasar Musik 2023 hari kedua, Sabtu, 11 Februari 2023. Tampil di panggung terbesar, Dewi Perssik menjadi salah satu penyanyi yang dinantikan penonton.

Bagaimana tidak, penonton langsung berlari ke area panggung begitu Dewi Perssik muncul dan membuka penampilannya dengan lagu Jaran Goyang. Mulai dari remaja hingga dewasa ikut larut menikmati irama lagu dangdut yang dipersembahkan Dewi Perssik bersama bandnya.

Tidak ingin menurunkan semangat penonton, Dewi Perssik memanfaatkan waktu untuk menyanyikan lagu sebanyak-banyaknya. Total ada 12 lagu yang dinyanyikan Dewi Perssik dalam durasi sekitar 45 menit. Dewi Perssik lebih banyak berinteraksi dengan penonton melalui tariannya dibandingkan dengan kata-kata.

Dewi Perssik Nyanyikan Lagu-lagu Viral

X

Penyanyi 37 tahun ini juga menyanyikan lagu-lagu viral di media sosial belakangan ini, termasuk Ojo Di Bandingke dan No Comment. Dewi Perssik sempat menirukan gaya kha Bunda Corla sebelum membawakan lagu No Comment. "Masih mau berlanjut untuk bergoyang lagi? Kasih Kang, No Comment," kata Dewi Perssik.

Setelah tiga lagu yang dibawakan secara meriah dan cepat, Dewi Perssik beralih ke lagu yang lebih lambat, yaitu Mundur Alon Alon. Namun setelah itu, Dewi Perssik kembali menguras energi penonton dengan lagu-lagu bersemangat seperti, Waka Waka yang merupakan lagu Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, Cendol Dawet, dan Indah Pada Waktunya.

Dewi Perssik Bawakan Lagu Baru

Baca Juga: Hujan Tak Halangi Letto Hadirkan Malam Romantis di Festival Pasar Musik 2023

Malam kemarin, Dewi Perssik juga menyanyikan lagu barunya berjudul Tego Tenan. "Ini lagu terbaru aku, Tego Tenan. Jadi aku kasih reffnya aja sebentar," katanya.

Setelah itu, Dewi Perssik melanjutkannya dengan lagu-lagu yang sudah familiar di telinga para penonton atau pecina lagu dangdut. Ia menyanyikan Geboy Mujair, Kereta Malam, Andaikan Kau Datang, dan ditutup dengan Pecah Seribu. "Terima kasih banyak, saya tempatnya salah, mohon maaf bila ada penampilan saya yang kurang mengasyikkan, kurang mengenakkan, saya tidak akan mungkin sukses tanpa Anda semuanya," katanya.

Pilihan Editor: Hujan Tak Halangi Letto Hadirkan Malam Romantis di Festival Pasar Musik 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.