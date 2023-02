Konser Westlife di GBK Diguyur Hujan, Fans Tetap Nyanyi Bersama

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Westlife The World Dreams Tour di Gelora Bung Karno Jakarta pada 11 Februari 2023 diwarnai hujan. Berdasarkan pantauan Tempo, air hujan menghiasi lagu-lagu yang dinyanyiakn grupband Westlife dalam 30 menit terakir, atau tepatnya antara pukul 21.30.

Para pengunjung akhirnya langsung mengenakan jas hujan putih yang sudah diberikan tim promotor sejak awal masuk gerbang. Sebagian besar penggemar terlihat mengenakannya dan terus menikmati penampilan 4 orang dari Irlandia itu, Ada pula yang memilih untuk menginggalkan konser lebih awal.

Namun konser justru terasa lebih bersemangat karena para penggemar terlihat senang sekali bernyanyi di bawah air hujan. Terlihat ada yang berlompat-lompat, ada pula yang berjoget di tengah hujan di stadion itu. nersenang kselai bia

Sebelumnya, promotor memang sudah mewaspadai turunnya hujan saat konser berlangsung. CoFounder dan COO PK Entertainment Harry Sudarma mengatakan salah satu bentuk kewaspadaan itu adalah dengan menyediakan jaket hujan secara gratis untuk semua penonton. "Kami juga akan membagikan jas hujan ke semua pemilik tiket," kata Harry pada 10 Februari 2023.

Hujan terus mengguyur kawasan Stadion Madya Gelora Bung Karno hingga konser Westlife berakhir pukul 21.45. Setelah konser pun, para penggemar ada yang tetap berfoto di berbagai photo booth yang disediakan panitia. Mereka berfoto masih mengenakan jas hujan putih transparan hadiah dari panitia.

Westlife kembali hibur penggemarnya di Jakarta pada 11 Februari 2023. Reuni tur mereka pada 2019 sempat memecahkan rekor dunia karena berhasil tampil di hadapan lebih dari 600 ribu penggemar di 27 negara. Boyband asal Irlandia ini telah mengawali konsernya pada musim panas tahun lalu dengan tampil di seluruh Inggris, termasuk pertunjukan utama yang sudah terjual habis di stadion ikonik ternama di kota London, Stadion Wembley.

Westlife membawakan beberapa lagu hits mereka seperti Swear It Again, Flying Without Wings, dan Mandy serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dreams.

