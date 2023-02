Konser Westlife di GBK, Fans Siapkan Flash Mob

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Westlife The Wild Dreams Tour - All The Hits 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar. PK Enterteainment dan Sound Rhythm siap melangsungkan konser Westlife berskala stadion pada 11 Februari 2023.

Cofounder dan COO PK Entertainment, Harry Sudarma, mengatakan akan ada 25 ribu penonton yang akan menghadiri konser itu. "Penonton akan berostalgia bersama Westlife di Stadion Madya Gelora Bung Karno," katanya.

Harry mengatakan ia akan mengutamakan pengalaman menarik yang akan dirasakan para penggemar. Pintu area konser akan dibuka pada pukul 13.00. Para penggemar sudah boleh masuk ke area konser dan menjelajahi berbagai kegiatan seru di area tunggu. Ada sekitar 5 photo booth yang disediakan di area tunggu. Para penggemar bisa berfoto mengenakan berbagai properti yang disiapkan panitia di photo booth itu secara gratis. "Penggemar bisa dapatkan foto yang diprint dan dalam bentuk digital untuk aktivitasinya. Semuanya gratis," kata Harry.

Harry menambahkan, tidak hanya pihak panitia yang menyumbangkan kegiatan selama di kawasan tunggu konser, namun ada juga performa dari fans Westlife. "Akan ada flash mob yang disiapkan antara pukul 16-16.30 dari fans," kata Harry.

Menurut Harry, kira-kira akan ada 100 orang penggemar yang ikut dalam kegiatan flash mob itu.

Harry mengatakan bahwa timnya sangat mengutamakan pengalaman yang akan dirasakan para penonton acara itu. "Pengalaman konsumen itu yang paling penting," katanya.

Westlife akan kembali hibur penggemarnya di Jakarta pada 11 Februari 2023. Reuni tur mereka pada 2019 sempat memecahkan rekor dunia karena berhasil tampil di hadapan lebih dari 600 ribu penggemar di 27 negara. Boyband asal Irlansia ini telah mengawali konsernya pada musim panas tahun lalu dengan tampil di seluruh Inggris, termasuk pertunjukan utama yang sudah terjual habis di stadion ikonik ternama di kota London, Stadion Wembley.

Westlife akan membawakan semua lagu hits mereka seperti Swear It Again, Flying Without Wings, dan World of our own serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dreams.

