Perjalanan Bermusik Grup Westlife yang Dulu Sempat Bubar

TEMPO.CO, Jakarta - Westlife dikenal sebagai grup musik pop dari Irlandia yang beranggotakan Kian Egan, Markus Feehily, Nicky Byrne, dan Shane Filan. Mereka adalah salah satu grup musik yang sukses sepanjang masa.

Grup band ini merilis lagu pertama mereka pada April 1999 dan setelah lebih dari dua puluh tahun nama mereka masih tetap eksis. Album comeback mereka yang menduduki peringkat pertama tangga lagu, Spectrum yang dirilis pada November 2019 dan album kedua belas mereka Wild Dreams yang dirilis pada November 2021.

Melansir dari westlifeweb.com, grup band dari Irlandia ini mengawali debut mereka pada 1990 di sebuah kota bernama Sligo, wilayah barat Irlandia. Kian Egan, Mark Feehily, dan Shane Filan tempil bersama dalam musk sekolah mereka Grease. Setelah sukses di panggung, mereka memutuskan untuk membentuk sebuah band yang pada awalnya dikenal sebagai ‘6 as 1’ lalu ‘IOYOU’.

Lagu pertama IOYOU ialah Together Girl Forever di Irlandia pada 1997. Setelah beberapa keberhasilan tersebut, ibu dari Shane Filan yaitu Mae Filan menghubungi manajer band pop Irlandia yang telah mapan, Boyzone, Louis Walsh untuk membujuknya agar melihat gru[ tersebut dan mengontrak mereka. Meskipun pada saat itu, Louis merasa tidak punya waktu untuk mengelola band lain lagi, beruntungnya Ronan Keating (dari boy band papan atas Boyzone) turun tangan. Ronan menyetujui untuk mengelola bersama band baru tersebut dengan Louis dan ‘Rolo Management’ dan pada akhirnya band tersebut dibentuk.

Setelahnya, susunan awal anggota IOYOU yang berjumlah tiga orang pun diubah. Tiga anggota asli Derek, Graham, dan Michael diminta untuk keluar. Audisi diadakan di Dublin untuk mencari dua anggota baru untuk grup tersebut. Dua anggota baru tersebut bernama Nicky Bryne dan Brian McFadden yang pada akhirnya terpilih. Kemudian Westlife (nama band saat ini) pun lahir.

Pada awalnya grup tersebut bernama IOYOU dan disingkat menjadi IOU. Kemudian, nama grup diubah menjadi Westside oleh Ronan karena merasa nama sebelumnya terlalu mirip boyband. Pemberian nama Westside sebab tiga anggota grup Kian, Mark, dan Shane berasal dari sisi barat Irlandia. Westside yang pada saat itu beranggotakan Mark, Nicky, Bryan, Kian, dan Shane. Westside mendukung grup pop AS Backstreet Boys pada pertunjukan mereka di Dublin dan kemudian melakukan tur di Inggris dan Irlandia bersama boyband Irlandia Boyzone pada November 1998.

Pada awal 1999, grup ini merubah nama mereka menjadi Westlife karena menemukan sejumlah band yang sudah ada menggunakan nama ‘Westside’. Kemudian, Westlife merilis lagu pertama mereka pada April 1999 berujudul Swear it Again. Lagu tersebut berhasil menduduki puncak tangga lagu Inggris dan Irlandia, yang menjadikan single debut terlaris sepanjang masa di Irlandia.

Hingga pada akhirnya, Westlife merilis album perdana mereka pada November 1999 yang banyak dinanti-nantikan oleh penggemar mereka. Singel A-side ganda mereka I Have a Dream dan Seasons in the Sun menjadi nomor satu Natal di Inggris pada 199. Mereka kemudian memenangkan penghargaan Record of the Year untuk Fliyng Without Wings pada 1999 dan My Love di tahun berikutnya.

Pada 2004, grup band ini mengalami perubahan personel dengan Brian McFadden memutuskan keluar dari grup. Alasannya, karena Brian menginginkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga mudanya. Rumor tentang kepergian Brian menjadi awal berakhirnya grup ini pun tidak mendasar. Kemudian, pada 2004 mereka merilis album Allow us to be Frank. Pada 2007, Westlife membuat sejarah tangga lagu. Mereka mencapai empat belas nomor satu di Inggris, jumlah tertinggi ketiga dalam sejarah Inggris.

Setelahnya, mereka mengambil jeda selama setahun setelah tur dunia mereka pada 2008. Mereka kemudian merilis album kesembilan mereka, Where We Are pada November 2009 dan Gravity sebagai album kesepuluh pada 2010. Mereka telah banyak menuai prestasi dalam dunia permusikan. Namun, pada 2011 Westlife secara resmi mengumumkan band mereka bubar dengan merilis album Greatest Hits pada 2012 dan diikuti dengan tur perpisahan.

Alasan Westlife bubar ialah karena mereka menginginkan istirahat yang layak setelah 14 tahun berkarier. Setelah bubar, masing-masing personel memanfaatkan waktu istirahat mereka dengan merilis karier solo mereka masing-masing.

Kemudian, pada 2018 Westlife mengumumkan kembali setelah enam tahun berpisah dari band. Hingga saat ini, kisah Westlife pun masih berlanjut dengan beranggotakan Shane, Mark, Nicky, dan Kian.

