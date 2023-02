Menilik Perjalanan Karier Aktor Korea Yoo Ah In

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pakaian asal Cina yang menggunakan Yoo Ah In sebagai bintang iklannya, kini telah menghilangkan wajah aktor tersebut untuk sementara waktu. Sebab, Yoo Ah In sedang diperiksa polisi. Aktor Korea Selatan Yoo Ah In sedang diselidiki polisi karena diduga secara ilegal menggunakan propofol, obat bius dalam golongan psikotropika.

Siapa Yoo Ah In?

Yoo Ah In aktor Korea Selatan di bawah United Artists Agency. Mengutip IMDb, dia lahir pada 6 Oktober 1986 di Daegu, Korea Selatan. Sejak kecil, Yoo Ah In sangat tertarik seni lukis. Dia menempuh pendidikan Gyeongbuk Arts High School.

Mengutip KProfiles, pada usia 15 tahun Yoo Ah In berpindah ke Seoul seorang diri untuk mengikuti audisi. Pada 2003, dia memulai debutnya di sebuah iklan televisi untuk mi dengan nama panggung Yoo Ah In. Ia muncul di serial remaja Sharp (2003) dan mendapat popularitas besar di kalangan remaja.

X

Saat itu Yoo sempat jeda aktivitas aktingnya selama satu tahun. Ia memikirkan memikirkan jalur aktingnya tanpa dipengaruhi popularitas. Setelah jeda, dia menemukan hasratnya untuk makin serius menekuni akting.

Yoo Ah In kembali membintangi film independen Boys of Tomorrow (2006) dan komedi keluarga Skeletons in the Closet (2007). Dia menarik banyak perhatian dari para kritikus dan penonton sebagai pendatang baru yang menjanjikan. Yoo juga telah memainkan berbagai peran di film dan serial televisi lainnya, Strongest Chil Wo (2008), Antique (2008), The Man Who Can't Get Married (2009), Sky and Ocean (2009).

Baca Juga: Mengenal Jill Biden yang Ikut Menghadiri Grammy 2023

Pada 2010, karier Yoo Ah In makin menanjak ketika dia membintangi Sungkyunkwan Scandal (2010). Dia kemudian berperan dalam film dewasa Punch (2011). Dia juga membintangi berbagai karya, termasuk Fashion King (2012), Jang Ok-jung, Living by Love (2013), Tough as Iron (2013) dan Thread of Lies (2014).

Yoo berperan sebagai pianis jenius dalam melodrama Secret Love Affair (2014). Ia benar-benar bermain piano. Ia mencoba komedi romantis dalam film ansambel Like for Likes (2016). Tahun berikutnya, ia membintangi serial televisi fantasi Chicago Typewriter (2017).

Yoo juga membintangi banyak variety show dan dokumenter. Yoo juga menjalankan aktivitas lainnya seperti membuat galeri seni dan talk show.

Selama perjalanan kariernya, Yoo Ah In juga menerima penghargaan, antara lain Penghargaan Asosiasi Fotografer Mode Korea ke-19 2017 (Fotogenic of The Year)

Korea World Youth Film Festival ke-16 (Aktor Favorit Like for Like 2016), Penghargaan Budaya dan Seni Populer Korea ke-7 (Penghargaan Perdana Menteri 2016), 13 Great Movie Performances from 2018 dari Majalah Esquire untuk film Burning.

Pilihan editor: Buntut Kasus Penggunaan Propofol, Iklan Yoo Ah In Dihilangkan Sementara

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.