20 Film Terbaru 2023 yang akan Tayang, Ada Titanic dan Ant-Man

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak film 2023 terbaru dan seru yang siap menemani Anda di waktu weekend. Mulai dari genre horor, action, hingga romance siap untuk memanjakan mata Anda. Penasaran apa saja film 2023 terbaru yang akan tayang? Ini dia, siapkan waktu dan dana untuk menonton film berikut.

1. Bismillah Kunikahi Suamimu

Film 2023 Indonesia yang akan tayang di Februari ini, tepatnya 23 Februari 2023 adalah film Bismillah Kunikahi Suamimu. Film ini dibintangi Rizky Nazar, Mikha Tambayong, dan Syifa Hadju. Film ini menceritakan kisah poligami yang rumit. Mikha Tambayong sebagai Hanna istri Rizky Nazar (dalam cerita), meminta Rizky Nazar selaku Malik menikahi Syifa Hadju yang berperan sebagai Cathy. Hanna terjangkit penyakit dan divonis umurnya tidak akan lama. Sinema ini tentu mengandung bawang karena akan menguras air mata. Jadi siapkan tisu ya ketika menonton.

2. Sewu Dino

Baca Juga: 11 Film Terbaru yang Bakal Tayang di Bioskop Februari 2023

Setelah sukses dengan film KKN di Desa Penari, MD Entertainment bersama Simple Man kembali merilis film Sewu Dino. Meski belum diumumkan kapan Sewu Dino rilis, namun saat ini film sudah masuk dalam produksi. Penasaran dengan sinopsis Sewu Dino? Anda bisa meluncur ke account twitter @simpleman dan membaca thread-nya di Twitter.

3. Gita Cinta dari SMA

X

Poster film Gita Cinta dari SMA yang dibintangi Prilly Latuconsina dan Yesaya Abraham. Foto: Instagram StarvisionPlus.

Film 2023 di bioskop yang hadir dalam waktu dekat adalah Gita Cinta dari SMA. Film ini sebelumnya pernah ditayangkan pada 1973. Namun, kini hadir lebih fresh dan berwarna dan dibintangi oleh Prilly Latuconsina, Yesaya Abraham. Ceritanya menggambarkan kisah cinta Ratna dan Galih di sekolah. Bagi Anda ingin flashback ke masa-masa cinta monyet di sekolah, film ini rekomendasi untuk ditonton. Hadir di bioskop 9 Februari 2023. .

4. Para Betina Pengikut Iblis

Baca Juga: Hubungan Bara dan Demi dalam Film Panduan Mempersiapkan Perpisahan

Poster film Para Betina Pengikut Iblis. Foto: Falcon Black.

Para betina pengikut iblis juga merupakan film bioskop terbaru. Bercerita tentang 3 gadis yang bersekutu dengan iblis untuk membalaskan dendam. Adapun peran-perannya dimainkan oleh Hanggini, Mawar Eva, Sara Fajira, Adipati Dolken, dan sederet aktor dan aktris terkenal lainnya. Bagi Anda pecinta genre horor thriller, Para Betina Pengikut Iblis dalam watch list. Film ini akan hadir di bioskop kesayangan Anda pada 16 Februari 2023.

5. Waktu Maghrib

Poster film Waktu Maghrib. Dok. Foto: Rapi Film.

Anda bisa menebak kalau dari judul kira-kira masuk genre apa film ini? Waktu Maghrib adalah film bergenre horor dan thriller serta menguak banyak misteri di dalamnya. Sama dengan kehidupan sehari-hari, di mana saat maghrib tidak diperbolehkan berbicara sembarangan.

Justru di film ini 3 anak menumpahkan kekesalan dengan gurunya pada saat maghrib dan ini adalah awal teror dari segalanya. Karakternya diperankan oleh Aulia Sarah, Aly Fikri, Bima Sena, dan bintang top lainnya. Waktu Magrib akan bergentayangan di bioskop mulai 9 Februari 2023.

6. Catatan Si Boy

Catatan Si Boy merupakan satu di antara film 2023 coming soon. Sebelumnya, film ini telah tayang pada 1980-an. Kemudian, bersama MD Entertainment film ini diremake. Film Catatan Si Boy akan diperankan oleh Angga Yunanda, Syifa Hadju, Alyssa, Arya Vasco, dan sejumlah artis lainnya. Boy adalah sosok ganteng yang rajin menulis catatan dan kerap disukai banyak wanita. Penasaran dengan film? Nantikan film ini segera ya.

7. Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang

Poster official first look film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Foto: Dok. Visinema

Film terbaru di bioskop selanjutnya ada Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Ingat film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)? Nah ini merupakan sekuel lanjutan dari film tersebut. Adapun sejumlah artis yang bermain dalam film ini adalah Sheila Dara, Rio Dewanto, Rachel Amanda, Chicco Jerikho, dan lainnya. Film ini merupakan drama tentang sosok yang pergi ke London merantau untuk mengejar mimpinya. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang sedang tayang di bioskop 02 Februari 2023. Jangan lupa nonton ya!

8. Kiko In The Deep Sea

Butuh tontonan yang bisa disaksikan oleh anak-anak? Kiko in The Deep Sea merupakan film kartun yang cocok ditonton saat weekend bersama si kecil. Film ini menceritakan tentang kehidupan bawah laut. Selain menghibur tentunya film ini juga menambah wawasan untuk anak lebih mengenai tentang kehidupan laut. Film ini akan hadir 23 Februari 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa ajak si kecil ya, bund.

9. Pesugihan (Bersekutu dengan Iblis)

Bagi Anda pecinta film horor, Pesugihan (Bersekutu Dengan Iblis) rekomendasi film yang patut Anda tonton. Film ini dimainkan oleh Nirina Zubir dan Iskak Gery, menceritakan tentang keluarga yang usahanya mengalami kebangkrutan dan mengambil jalan pintas dengan melakukan pesugihan (bersekutu dengan iblis), sejak saat itu keanehan-keanehan mulai muncul di tengah keluarga mereka. Penasaran? Catat tanggal mainnya di 23 Februari 2023.

10. Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Poster film Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Dok. Marvel Studios

Nungguin film Marvel? Tepat sekali, film 2023 Marvel ini akan tayang pada 15 Februari 2023. Film ini siap menemani suasana valentine bersama orang-orang tersayang. Ant-Man and The Wasp: Quantumania merupakan lanjutan dari dua film Ant Man sebelumnya. Pastikan kalian menonton film ini karena film ini merupakan kunci jawaban dari dua film sebelumnya.

11. Titanic Remastered

Poster film Titanic yang dirilis ulang di bioskop dalam format 3D 4K HDR dan high-frame rate pada Februari 2023. Dok. Paramount Pictures / 20th Century Studios

Ingat film Titanic? Film yang disutradarai oleh James Cameron akan hadir kembali dalam versi remastered yaitu film yang diputar dengan resolusi 4K HDR dengan tampilan 3D. Film ini juga merupakan perayaan ulang tahun ke-25 tahun Titanic. Titanic Remastered akan tayang pada 10 Februari 2023 mendatang.

12. Winnie the Pooh: Blood and Honey

Jika Winnie the Pooh digambarkan sebagai sosok kartun yang lucu dan menggemaskan. Hal ini berbeda 360 derajat dengan sosok Winnie the Pooh dalam film terbarunya. Film ini menggambarkan sosok Pooh dan Piglet yang membalas dendam dengan cara membunuh orang-orang. Film ini akan tayang pada 15 Februari 2023 di bioskop.

13. Fast X

Siapa penggemar Fast and the Furious? Jika iya, Fast X akan segera tayang sebagai film 2023 mendatang. Fast X merupakan dua film terakhir dari seri Fast and the Furious. Vin Diesel, Dominic Toretto, dan sejumlah aktor lainnya akan membintangi film ini. Namun, sampai saat ini belum sinopsis resmi yang keluar dari film ini. Tapi tenang, Fast X akan rilis pada 19 Mei 2023 dengan alur cerita yang lebih seru dan menantang.

14. The Nun 2

Penggemar The Conjuring Universe pasti bahagia mendengar berita ini. Setelah, sebelumnya sukses dengan film The Nun yang pertama. Kini The Nun 2 akan menghantui bioskop kembali. Ceritanya melanjutkan kisah The Nun 1, di mana sequel ini akan lebih menceritakan sosok Valak dengan latar waktu 4 tahun yang lalu. Adapun sejumlah aktor dan aktris yang akan bermain di film ini ada Taissa Farmiga, Storm Reid, Anna Popplewell, Katelyn Rose Downey, Bonnie Aarons dan Jonas Bloquet. The Nun 2 akan hadir pada 08 September 2023.

15. Transformers: Rise of the Beasts

Setelah sukses dengan waralaba Transformers lainnya, kini hadir film 2023 di bioskop yang tidak boleh Anda lewatkan, Transformers: Rise of The Beast. Film ini akan membawa Anda berpetualang. Tontonan yang bisa dinikmati oleh keluarga akan rilis di 9 Juni 2023 (USA). Sembari menunggu sinemanya rilis, silahkan Anda tonton trailernya di YouTube Paramount Pictures.

16. Mission: Impossible 7

Nah, film yang tayang di bioskop selanjutnya ada Mission: Impossible 7. Film ini akan dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris terkenal, beberapa di antaranya Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Henry Czerny, Vanessa Kirby, dan Esai Morales. Film ini akan rilis di bioskop pada 14 Juli 2023.

17. Spider-Man: Across the Spider-Verse

Film bioskop terbaru ada Spider-Man: Across the Spider-Verse. Trailer Spider-Verse telah rilis pada 14 Desember 2022. Secara resmi, Spider-Man: Across the Spider-Verse akan tayang pada 02 Juni 2023 mendatang. Spider-Man: Across the Spider-Verse akan melanjutkan perjalanan Miles Morales dan pertemuannya kembali dengan Gwen Stacy.

18. The Exorcist

Film yang sempat tayang pada 1973-an akan hadir kembali di 2023. Film bergenre horor akan siap bertemu Anda pada 14 Oktober 2023 di bioskop terdekat Anda. The Exorcist menceritakan seorang gadis yang disukai oleh Iblis dan dirasuki agar melakukan hal-hal buruk, untuk mengobati anaknya sang ibu meminta pertolongan kepada pendeta.

19. The Offering

The Offering juga merupakan film 2023 coming soon yang akan hadir pada 23 Februari 2023. Bagi Anda penggemar genre horror thriller, ini adalah film yang cocok untuk ditonton. The Offering menceritakan tentang pasangan suami istri yang kembali ke rumah lamanya untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Namun bukannya memperbaiki malah masalah baru timbul akibat suami istri tersebut menerima mayat temannya di rumah.

20. Marlowe

Rekomendasi terakhir ada film Marlowe. Film yang akan hadir pada 15 Februari 2023 mendatang, dengan genre kriminal thriller. Film ini menceritakan tentang detektif yang disewa oleh seseorang untuk mencari kekasihnya. Penasaran? Silahkan tunggu filmnya tayang ya.

MEUTIA MURTI | DWI LUCY SUSETIOWATI (CW) | INSTAGRAM PH

Pilihan Editor: 11 Film Terbaru yang Bakal Tayang di Bioskop Februari 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.