11 Film Terbaru yang Bakal Tayang di Bioskop Februari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet film dari dalam maupun luar negeri siap memenuhi bioskop Indonesia tahun ini. Berbagai genre film akan ditayangkan oleh XXI, CGV, Cinepolis, Flix, dan sejumlah bioskop lainnya. Februari 2023 menjadi waktu yang pas bagi para pecinta film untuk mengajak kawan dan orang terkasih mereka menikmati sebuah karya sinematik di sela-sela kesibukan.

Tempo merangkum sejumlah film yang tayang di bioskop pada Februari 2023. Simak judul film, tanggal tayang, serta sinopsis singkatnya sebagai berikut.

1. Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang (2 Februari 2023)

Poster official first look film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Foto: Dok. Visinema

Setelah NKCTHI, Angga Dwimas Sasongko kembali menyutradarai film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Spin-off yang juga diangkat dari novel Marchella FP ini masih berkisah tentang tiga bersaudara di sebuah keluarga kecil. Namun, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang akan lebih fokus kepada cerita Aurora, si anak tengah harus merantau jauh demi mencapai cita-citanya.

2. Tanpa Ampun (2 Februari 2023)

Satu lagi film laga dari Indonesia, Tanpa Ampun bakal berkisah tentang sekelompok warga negara Rusia yang melakukan aksi perampokan di Bali. Film ini akan menunjukkan serunya petualangan polisi setempat untuk menangkap gerombolan penjahat itu. Tanpa Ampun disutradarai oleh Muhammad Yusuf dan dibintangi sejumlah aktor luar negeri. Uniknya, cerita Tanpa Ampun diangkat dari kasus kriminal asli yang terjadi pada 2017 silam.

3. Tasbih Kosong (2 Februari 2023)

Film Tasbih Kosong. Imdb

Tasbih Kosong adalah kisah horor di sebuah desa terpencil yang warganya ternyata memiliki sebuah perjanjian hitam dengan iblis. Dua orang pegawai badan statistik tanpa tahu-menahu harus bertugas ke sana dan mengalami peristiwa-peristiwa menegangkan. Lebih seram lagi, warga desa terpencil ini kerap mencari manusia untuk ditumbalkan. Sutradara Arie Achmad Buang juga menghadirkan sejumput bumbu romansa di tengah alur cerita.

4. Babylon (3 Februari 2023)

Beralih ke film luar negeri, Babylon sudah lebih dulu rilis di Amerika Serikat pada 23 Desember 2022 lalu. Film bergenre komedi, drama, dan misteri tersebut diproduksi oleh Paramount Pictures dengan Damien Chazelle sebagai sutradaranya. Babylon akan menceritakan ambisi kehidupan para aktor dan aktris Hollywood di balik layar. Film ini bisa dibilang cukup sukses di kancah internasional dengan menerima sejumlah nominasi penghargaan.

5. Waktu Maghrib (9 Februari 2023)

Poster film Waktu Maghrib. Dok. Foto: Rapi Film.

Lidahmu adalah harimaumu, itulah ungkapan yang mungkin bisa menggambarkan kisah di dalam Waktu Maghrib. Film tersebut menceritakan dua murid yang menyumpahi guru mereka tepat ketika azan Magrib berkumandang. Nahas, rentetan teror supranatural justru mengintai mereka. Karya sutradara Sidharta Tata ini bergenre horor dan thriller yang menegangkan.

6. Gita Cinta dari SMA (9 Februari 2023)

Gita Cinta dari SMA merupakan remake dari film legendaris berjudul sama tahun 1979. Tokoh utama dari film ini mungkin tidak asing didengar, yakni Galih dan Ratna. Mereka adalah dua sejoli yang saling terpikat saat bertemu di sekolah. Namun, kisah romansa mereka tampaknya harus terhalang restu orang tua. Film Gita Cinta dari SMA versi sutradara Monty Tiwa ini menjadi remake kedua setelah Galih & Ratna pada 2017 lalu.

7. Titanic (10 Februari 2023)

Poster film Titanic yang dirilis ulang di bioskop dalam format 3D 4K HDR dan high-frame rate pada Februari 2023. Dok. Paramount Pictures / 20th Century Studios

Siapa yang tak tahu Titanic, film yang diangkat dari kisah nyata kecelakaan RMS Titanic pada 1912 silam. Film peraih Oscar dari tahun 1997 itu akan tayang ulang di bioskop dengan kualitas yang jauh lebih jernih alias remastered. Penggemar karya sutradara James Cameron satu ini tentunya tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menyaksikan romansa Jack dan Rose dengan format 3D dan resolusi 4K HDR.

8. Ant-Man and the Wasp: Quantumania (15 Februari 2023)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Foto: Disney Movies.com

Petualangan Ant-Man akan berlanjut di sekuel kedua Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Salah satu fiksi sains andalan Marvel Studios kali ini akan berfokus pada kisah Ant-Man dan Wasp yang menjelajah alam kuantum. Mereka berjumpa dengan makhluk aneh serta kejadian yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Sutradara Peyton Reed memasukkan unsur Marvel Cinematic Universe (MCU) yang cukup kental.

9. Para Betina Pengikut Iblis (16 Februari 2023)

Poster film Para Betina Pengikut Iblis. Foto: Falcon Black.

Judul dari film ini tampaknya sudah cukup jelas menggambarkan kisah yang akan terjadi di dalamnya. Singkatnya, ada seorang anak perempuan yang menjual warung gulai berbahan daging manusia demi menghidupi ayahnya yang sakit. Para Betina Pengikut Iblis juga akan bercerita tentang dunia perdukunan dan periblisan.

10. Bismillah Kunikahi Suamimu (23 Februari 2023)

Bismillah Kunikahi Suamimu mengisahkan sepasang suami istri yang mulanya hidup bahagia. Namun, semua berubah ketika sang istri mengidap kanker dan harus bertaruh nyawa saat hendak melahirkan. Di tengah keputusasaan, ia bertemu dengan dokter kandungan yang merupakan sahabat perempuannya selagi SMA dulu sekaligus mantan kekasih sang suami. Alur berikutnya dari film karya sutradara Benni Setiawan ini tampaknya sudah bisa ditebak.

11. Kiko in the Deep Sea (23 Februari 2023)

Ada satu film yang akhirnya cocok ditonton bersama buah hati. Animasi karya anak bangsa yang diangkat dari serial televisi anak-anak yang biasa tayang di kanal MNC. Kiko in the Deep Sea akan berkisah tentang petualangan seru Kiko dan kawan-kawan dalam menyelamatkan ekosistem laut yang rusak.

