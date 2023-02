7 Film Korea Tentang Sekolah, Ada Film On Your Wedding Day

Film Korea tentang sekolah yang selanjutnya adalah On Your Wedding Day yang tayang pada 2018. Film ini menceritakan tentang kisah cinta platonik yang dirasakan oleh seorang laki-laki bernama Woo Yeon. Pada awalnya, Woo Yeon adalah seorang siswa yang kerap menghabiskan waktunya di sekolah untuk berkelahi. Tetapi, suatu hari dia bertemu dengan murid baru bernama Seung Hee dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Beberapa tahun kemudian, Woo Yeon harus mengakui kekalahannya kepada takdir setelah menerima undangan pernikahan dari Seung Hee.

Poster drama On Your Wedding Day. Foto: Asian Wiki.

5. On Your Wedding Day (2018)

Poster film Don't Save Me. Foto: Asian Wiki. Please Don’t Save Me adalah film Korea yang menceritakan tentang kehidupan Seon Yu yang penuh dengan permasalahan. Ayahnya meninggal dan memiliki banyak utang memaksa Seon Yu dan ibunya pergi ke tempat baru untuk kembali memulai kehidupan. Saat keduanya mulai bangkit, tiba-tiba nenek Seon Yu datang mencari keributan di sekolah baru cucunya tersebut.

2. Please Don’t Save Me (2020)

