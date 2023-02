Kisah Tragis Brandon Lee, Detik-detik Terakhir Anak Bruce Lee Menjemput Maut

Pada malam terakhir hidupnya, Brandon Lee memutuskan untuk singgah di klub kesehatan Fitness Today Wilmington untuk berolahraga cepat sebelum menuju ke lokasi syuting The Crow di Carolco Studios. Saat itu, Lee tampak kelelahan karena dalam tiga bulan terakhir ia membintangi The Crow dengan jadwal yang sangat padat. Pasalnya, hampir semua rangkaian syuting dilakukan pada malam hari ditambah dengan adegan Lee di luar ruangan, bahkan terkadang bertelanjang dada dan bertelanjang kaki dalam suhu di bawah titik beku. Akibatnya, kondisi tersebut mengacaukan jam istirahat tubuh Lee.

Brandon Lee berhasil mencapai puncak popularitasnya pada awal 1990-an melalui peran terobosannya sebagai Eric Draven dalam film fantasi kelam The Crow (1994). Namun, melalui film itu juga, karier Lee terpotong karena kematiannya yang tidak disengaja selama produksi The Crow. Begini kisah tragis kematiannya.

