Tanggal Ini di 1965: Brandon Lee Lahir, Putra Master Bruce Lee yang Jadi Aktor

Brandon Lee, putra dari master kung fu Bruce Lee ini meninggal karena tertembak peluru sungguhan saat syuting film The Crow di tahun 1993. Sutradara Alex Proyas menyelesaikan film ini dengan menggunakan pemeran pengganti dan efek spesial. Portalfilmowy.pl

TEMPO.CO, Los Angeles -Tanggal ini 1 Februari di tahun 1965, adalah bertepatan dengan kelahiran Brandon Lee, putra aktor Bruce Lee.

Anak pasangan Bruce Lee dengan Linda Lee Cadwell ini lahir di Oakland, California pada 1 Februari 1965 di akhir tahun Naga.

Puluhan tahun kemudian, sang putra bintang film master kung fu tersebut menandatangani kontrak film The Crow guna memerankan Eric Draven yang merupakan karakter musisi rock pada komik James O’Barr.

Karirnya saat itu tengah meningkat setelah bermain di Kung Fu: The Movie pada karakter pembunuh yang mematikan dengan berbagai adegan pertarungan yang mendapat perhatian penonton.

Dalam proses akhir produksi The Crow terjadi kecelakaan yang mengakibatkan dia terkena peluru yang menembus perutnya dan berakhir hingga dekat tulang punggung, dilansir dari biography.com.

Aktor yang lahir dengan nama Brandon Bruce Lee ini dibawa ke rumah sakit, namun tak tertolong. Dan meninggal pada 31 Maret 1993 dan dimakamkan tepat di sebelah ayahnya di Seattle pada tanggal 3 April 1993.

Menelisik karir Brandon di dunia akting, setelah terlibat dalam Kung Fu: The Movie bersama David Carradine, Ia kembali ke panggung layar lebar dengan film Lase Masision (1990), Showdown in Little Tokyo (1991), dan Rapid Fire (1992) dengan Power Boothe.

Melansir dari laman brucelee.com, Brandon kembali menetap di Los Angeles setelah kematian sang ayah, sebelumnya saat masih sebagai seorang anak Ia juga pernah tinggal di Hong Kong.

Saat usianya 18 tahun, Brandon menghadiri Emerson College di Boston. Namun disini pun tak berlangsung lama dan kembali ke Los Angeles untuk mengejar impiannya menjadi seorang aktor ikuti jejak sang ayah, Bruce Lee.

