Tina Toon Kabarkan Neneknya Meninggal Bulan Lalu: Waktu Itu Berat dan Syok Banget

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penyanyi cilik, Tina Toon mengabarkan kalau nenek tercintanya, Ana Setiawati telah meninggal pada Desember 2022 lalu. Ia mengaku sangat kehilangan dan berusaha menguatkan diri sehingga baru menyampaikan kabar duka ini semalam kepada publik.

"Oma meninggalnya Desember 2022, tapi maaf banget baru bisa kasih tau ke publik sekarang.. karena waktu itu berat dan shock buat aku karena deket banget sama Oma dan ini kehilangan yang banget-banget. Jadi kemaren-kemaren lebih sama keluarga saling menguatkan," tulis Tina Toon di Instagram Story pada Selasa, 17 Januari 2023.

Sejak bayi, Tina Toon sangat dekat dengan neneknya bahkan diantar saat tampil di berbagai acara maupun perlombaan. Sampai akhirnya Tina Toon mulai dikenal sebagai penyanyi cilik dan merilis lagu pertamanya, Bolo-Bolo pada 1998, sang nenek tak henti memberikan dukungan selama proses rekaman maupun syuting video klip. Begitu juga setelah Tina Toon mulai memiliki banyak jadwal syuting dan pertunjukan, sang oma selalu yang menjemputnya dari sekolah dan mengantarnya ke lokasi syuting. Segala kebutuhan untuk penampilan Tina Toon saat tampil dipenuhi oleh sang nenek dari ujung rambut hingga kaki.

"Selamat jalan amah, my lovely lovely lovely grandma, damai Bersama Yesus di Surga. So guysss sorry baru ngabarin karena emang ini kayak kehilangan yang dalem dan super sedih banget karena yang meninggal oma aku yang deket banget banget banget sama aku," tulis Tina Toon.

Alasan Tina Toon Baru Mengabarkan Neneknya Meninggal Sekarang

Pemilik nama asli Agustina Hermanto ini mengatakan kalau hanya keluarga dan teman-teman terdekatnnya saja yang tahu neneknya meninggal saat itu. Selama neneknya disemayamkan di rumah duka 3 hari, Tina Toon hanya fokus berdoa. Tina Toon sengaja tidak langsung mengumumkan kabar duka ini karena perasaannya waktu itu masih belum stabil jika menerima ucapan belasungkawa kepadanya.

Tina Toon mengunggah foto masa kecil bersama neneknya, Ana Setiawati. Foto: Instagram/@tinatoon101

"Terus kayak kalau orang ngucapin duka cita trus kayak calm me down malah makin emosional jadi ya better keep it gitu kalo sedih jadi masih bisa control," tulisnya. "Kalo ditambah orang nguatin malah jatohnya bikin mewek, kayak waktu di rumah duka lihat saudara dan kerabat yang dateng, itu all memories kayak membludak karena banyak banget memori dari aku umur 0 sampe meninggalnya oma itu mayoritas kegiatan aku sama dia."

Simak: 5 Hal Penting yang Pernah Dialami Tina Toon

Tina Toon Kuatkan Diri Sendiri Demi Sang Nenek

Tina Toon yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta, berusaha menguatkan dirinya sendiri agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ia mencoba untuk tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya meski di rumah duka sekalipun.

"Kan juga masih banyak kerjaan dan tanggung jawab ya jadi harus tetep on going bahkan pas masih di rumah duka dan penguburan tetap semua kewajiban harus diberesin karena oma juga selama hidupnya strong dan selalu commit jadi pasti dia lebih pengen aku strong dan tetep maksimal dalam bertugas," tulisnya.

Setelah unggahannya ini, Tina Toon dibanjiri ucapan duka cita dari rekan-rekan sesama artis. Tidak sedikit dari mereka yang memang pernah bertemu atau mengenal secara langsung nenek Tina Toon.

"Terima kasih semua atas perhatian, ucapan duka cita, penguatan dan penghiburan untuk aku dan keluarga atas berpulangnya Oma," tulis Tina Toon. "Sekarang udah cukup setrong dan udah percaya Oma sudah bersama Tuhan di surga dan nantinya kita pasti ketemu lagi. Tapi sekarang aku kasih tau ke semua, karena rasanya harus aku kasih tau juga ke semua barangkali ada yang kenal Oma jadi bisa mendoakan juga dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan yaaa."

Baca juga: Sebelum Meninggal, Papa T Bob Kampanye Selamatkan Lagu Anak

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.