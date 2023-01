10 Serial Netflix yang Menarik Perhatian dan Jadi Perbincangan Selama 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tayangan Netflix berhasil memukau para penonton Indonesia hingga menimbulkan perbincangan hangat di media sosial sepanjang 2022. Di Twitter, TikTok, dan Instagram, para penggemar dengan giat berbagi mengenai kecintaan mereka terhadap tayangan favorit dalam bentuk meme, kutipan favorit, karakter kegemaran, hingga fan art.

Simak 10 serial Netflix berikut ini yang banyak menjadi bahan perbincangan serta diambil dari 6,9 juta unggahan di media sosial sejak 1 Januari hingga 29 November 2022:

1. Stranger Things

Stranger Things 4. Dok. Netflix.

Serial Stranger Things yang populer di seluruh dunia juga amat digemari di Indonesia. Hadirnya Stranger Things 4 kembali meningkatkan semangat penggemar untuk merayakan serial ini, antara lain melalui Stranger Things - Upside Down Experience di M Bloc Space, Jakarta Selatan. Acara yang terbuka untuk publik ini menghadirkan berbagai tempat khas Stranger Things hingga kegiatan seperti bermain sepatu roda di Rink-O-Mania bersama Demogorgon. Di platform TikTok, para penggemar mengusung pasangan favorit mereka di Stranger Things disertai lagu Indonesia yang cocok atau mengajukan kreasi mengasyikkan apa yang terjadi jika Stranger Things berlokasi di Indonesia.

2. Twenty Five Twenty One

Drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

Berlatar tahun 1998, Twenty Five Twenty One yang penuh dengan rasa nostalgia dan humor berpusat pada seorang atlet anggar remaja dan seorang pria muda yang memiliki hubungan istimewa. Emosi mendalam yang mewarnai perjalanan pasangan ini membuat para penggemar di Indonesia tergerak untuk berbagi pendapat tentang cinta dan hal-hal pelik di sekitarnya. Jalan cerita serial ini membuat banyak penggemar merasa dekat dengan para karakter dan menghasilkan refleksi tentang kisah cinta mereka sendiri.

3. All of Us Are Dead

All of Us Are Dead. Dok. Netflix.

All of Us Are Dead menghadirkan kisah sejumlah murid SMA yang terperangkap di sekolah mereka kala wabah virus zombie melanda. Aksi laga yang mendebarkan serta momen-momen yang mencengangkan memantik kreativitas warganet, seperti menanggapi karakter Gwinam yang tahan menghadapi segala bahaya dengan jenaka melalui meme maupun tangkapan layar. Isu perundungan yang tampil di serial ini juga membuat penggemar terdorong untuk berbagi mengenai pengalaman mereka sendiri dan dampak panjang dari tindakan tersebut.

4. Extraordinary Attorney Woo

Park Eun Bin dalam poster drama Korea Extraordinary Attorney Woo. Dok. Netflix.

Extraordinary Attorney Woo memikat penonton berkat berbagai petualangan sang pengacara jenius dengan sindrom spektrum autisme. Tapi bukan saja mengagumi karakter Woo Young Woo, para penggemar di Indonesia jatuh hati pada persahabatannya dengan Dong Geu Rami dan Choi Su Yeon. Dari salam unik Geu Rami dan Young Woo setiap bertemu hingga terharu berkat sikap Su Yeon dan Geu Rami yang suportif, penonton terus dibuat terkesan oleh serial ini.

5. Business Proposal

Ahn Hyo Seop dan Kim Sejeong dalam drama Korea Business Proposal. Dok. SBS.

Dari serial Business Proposal, penggemar di Indonesia terutama mengidolakan karakter Kang Tae Moo yang disebut-sebut sebagai “pria ideal”. Sikap Tae Moo yang sopan, pintar memasak, sampai gaya ciumannya tak luput dari hujan pujian warganet. Sejumlah adegan humoris dari Business Proposal juga membuat penggemar gemas hingga membagikannya di TikTok.

6. Bridgerton

Bridgerton musim kedua tayang perdana pada Jumat, 25 Maret 2022. Dok. Netflix.

Drama romantis Bridgerton di musim terbarunya berfokus pada kisah Lord Anthony Bridgerton yang mengejar cinta sejati. Busana menawan di era Regency ini terbukti menjadi salah satu perhatian para penggemarnya di Indonesia, sampai-sampai mempengaruhi gaya sehari-hari, menjadi inspirasi gaya baru kebaya maupun mendorong mereka untuk memberi sentuhan kreatif tersendiri.

7. My Liberation Notes

My Liberation Notes. Dok. JTBC.

Penggambaran momen-momen emosional dalam My Liberation Notes berhasil menyentuh para penggemarnya di Indonesia. Mereka menyebarkan kecintaan terhadap serial ini dengan berbagi meme tentang mencari makna hidup maupun berpikir ulang tentang perspektif mereka akan cinta.

8. Our Blues

Poster drama Korea Our Blues yang akan tayang pada Sabtu, 9 April 2022. Dok. tvN.

Aktris Seo Young Hee di serial Our Blues membuat para penggemarnya di Indonesia jatuh hati, terutama melalui aktingnya hingga penggambaran Down Syndrome yang positif. Penulis Noh Hee Kyung juga menuai pujian karena telah menghadirkan cerita yang inklusif dan representatif bagi penyandang disabilitas.

9. The Tinder Swindler

Poster film The Tinder Swindler yang ditayangkan di Netflix. Foto: Twitter Netflix.

Dokumenter The Tinder Swindler yang diangkat dari kisah nyata ini membuat banyak penonton tercengang, mendorong sejumlah orang membagikan kisah serupa mengenai penipuan berkedok asmara. Seseorang mengungkapkan pengalamannya di Twitter dan mendapat dukungan dari platform lain seperti TikTok, disertai dengan deretan meme.

10. Wednesday

Serial fenomenal Wednesday mencuri perhatian penonton global dan menjadi serial berbahasa Inggris ketiga yang paling tenar di Netflix hanya dalam beberapa minggu sejak pertama kali ditayangkan. Tagar #WednesdayAddams memiliki jumlah view yang mencengangkan sebanyak lebih dari 12 miliar di TikTok dan tarian Wednesday yang tak ada duanya di serial tersebut menggerakkan para penggemar untuk menghadirkan tarian serupa dengan lagu Bloody Mary dari Lady Gaga. Serial yang membuat penasaran ini sampai membuat seorang penggemar sejenak lupa akan keriaan Piala Dunia dan memilih meneruskan menonton Wednesday, sementara penggemar lain memberikan nilai sempurna bagi serial yang dibintangi Jenna Ortega ini.

Baca juga: Serial Wednesday Season 2 akan Tayang di Netflix

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.