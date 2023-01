Serial Wednesday Season 2 akan Tayang di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Wednesday yang mencuri perhatian penonton global akan melanjutkan musim keduanya di Netflix. Kabar mengenai Wednesday Season 2 ini telah dikonfirmasi kreator/showrunner/produser eksekutif Wednesday, Alfred Gough dan Miles Millar.

“Kami senang sekali bisa menciptakan serial yang telah menjangkau begitu banyak orang di seluruh dunia. Kami juga gembira dapat melanjutkan perjalanan Wednesday ke musim kedua. Tak sabar rasanya untuk segera meneruskan musim yang lalu dan semakin menjelajahi dunia Nevermore yang ajaib," kata mereka dalam wawancara eksklusif dengan Tudum.com, dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 7 Januari 2023.

Wednesday Jadi Salah Satu Serial Paling Sukses di Netflix

Wednesday yang diproduksi oleh MGM Television menjadi salah satu serial paling sukses sepanjang masa di Netflix. Dalam 28 hari sejak penayangan pertamanya pada 23 November 2022, serial ini berhasil duduk di peringkat dua daftar Acara Televisi Paling Populer (Bahasa Inggris) dan ditonton sebanyak 1,237 miliar jam. Wednesday bahkan memecahkan rekor serial dengan jumlah jam ditonton terbanyak dalam satu minggu sejak pertama kali tayang di Netflix dengan jumlah 341,23 juta jam.

Lady Gaga Ikut Meriahkan Kesuksesan Wednesday

Wednesday juga terus menjadi pembicaraan hangat di ranah media sosial. Di TikTok, tagar #WednesdayAddams telah dilihat lebih dari 22 miliar. Video reaksi para pemeran terhadap adegan Wednesday menari disaksikan lebih dari 80 juta kali. Adegan tersebut juga memanas di berbagai media sosial dan menggerakkan para penggemar untuk membuat konten dengan lagu Bloody Mary dari Lady Gaga, hingga memicu kenaikan pesat jumlah streaming lagu tersebut sebanyak 1800 persen di Spotify. Lady Gaga sendiri ikut menghasilkan konten video berdasarkan tren tersebut.

Jenna Ortega dalam serial Wednesday.

Tak hanya itu, gaya make up Wednesday yang khas mencatat jumlah pencarian dan disaksikan lebih dari 100 juta kali di TikTok, sementara produk-produk Wednesday yang dijual di sejumlah toko kosmetik seperti MAC sangat diminati hingga habis terjual.

Sinopsis Wednesday

Wednesday adalah serial yang menghadirkan kisah Wednesday Addams kala ia menjadi murid baru di Akademi Nevermore. Penuh dengan elemen supranatural dan misteri, serial ini mengikuti upaya Wednesday menguasai kemampuan cenayangnya, menghadang monster pelaku pembunuhan berantai yang menghantui seisi kota, hingga memecahkan misteri pembunuhan yang melibatkan orang tuanya 25 tahun lalu.

Serial ini dibintangi antara lain oleh Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, dan Fred Armisen. Sutradara ternama Tim Burton juga terlibat dalam serial ini sebagai sutradara dan produser eksekutif.

Selain Wednesday, sejumlah tayangan Netflix lain juga akan hadir dengan musim selanjutnya, termasuk Umbrella Academy, YOU, The Witcher, Never Have I Ever, Sex Education, Heartstopper, Virgin River, Vikings Valhalla, Selling Sunset, dan The Sandman.

