Ant-Man and The Wasp: Quantumania Tayang Februari 2023, Pembuka MCU Fase 5

TEMPO.CO, Jakarta - Ant-Man and The Wasp: Quantumania akan tayang di bioskop pada Februari 2023. Trailer Ant-Man and The Wasp: Quantumania dirilis saat acara College Football Playoff National Championship yang baru saja berlangsung.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania sebagai pembuka Fase 5 dari Marvel Cinematic Universe (MCU). Film yang penuh petualangan ini menampilkan penjahat paling kuat di MCU hingga saat ini yaitu Kang The Conqueror.

Aksi Petualangan Scott Lang dan Hope van Dyne sebagai Ant-Man and the Wasp

Pasangan Super Hero Scott Lang (Paul Rudd) dan Hope van Dyne (Evangeline Lilly) kembali untuk melanjutkan petualangan mereka sebagai Ant-Man and the Wasp. Bersama-sama, dengan orang tua Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) dan Hank Pym (Michael Douglas), dan putri Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), keluarga ini menemukan diri mereka menjelajahi Quantum Realm, berinteraksi dengan makhluk baru yang unik dan memulai petualangan yang akan mendorong mereka melampaui batas pikiran mereka.

Cuplikan trailer film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Foto: YouTube Marvel Entertainment

Disutradarai oleh Peyton Reed dan diproduksi oleh Kevin Feige, p.g.a. dan Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania juga dibintangi oleh Jonathan Majors sebagai Kang, David Dastmalchian sebagai Veb, Katy O'Brian sebagai Jentorra, William Jackson Harper sebagai Quaz dan Bill Murray sebagai Lord Krylar.

Jonathan Majors Kembali sebagai Supervillain Kang the Conqueror

Ant-Man and the Wasp: Quantumania akan membawa kembali Jonathan Majors sebagai karakter jahat atau supervillain Kang the Conqueror. Dalam trailer sebelumnya, setelah Cassie Lang (Kathryn Newton) membangun satelit ke Alam Kuantum, seluruh keluarga Ant tersedot ke alam semesta baru.

Para pahlawan menemukan diri mereka dikelilingi oleh alien dan binatang buas yang aneh, ketika penjahat super Kang the Conqueror menawarkan jalan keluar untuk bantuan mereka. Penjahat itu datang dari jauh ke masa depan, yang mengkhususkan diri dalam perjalanan waktu, yang membuatnya menjadi penjahat yang tangguh bahkan untuk Avengers yang terkuat atau terkecil.

