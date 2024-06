Pemeran the Wasp, Evangeline Lilly Umumkan Hiatus dari Hollywood

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Evangeline Lilly, pemeran karakter the Wasp dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), mengumumkan bahwa dia akan mengambil hiatus dari dunia akting setelah berkecimpung selama lebih dari dua dekade. Pengumuman tersebut disampaikan Lilly melalui unggahan di Instagram pribadinya, @evangelinelillyofficial.

Keinginan Evangeline Lilly yang Tertunda

Dalam unggahannya, aktris yang dikenal melalui perannya sebagai Hope van Dyne dalam film Ant-Man ini mengungkapkan bahwa keputusan untuk menjauh dari Hollywood merupakan keinginan lama yang akhirnya terpenuhi.

“Aku begitu dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan hari ini, aku mewujudkan cita-citaku. Puji Tuhan, aku merasa sangat bersyukur atas nikmat yang diberikan,” tulis Lilly di unggahan Instagram-nya pada Selasa, 4 Juni 2024.

Lilly menjelaskan bahwa meninggalkan ketenaran dan kekayaan bukanlah keputusan yang mudah. "Menjauh dari pilihan yang sudah jelas (kekayaan dan ketenaran) terkadang terasa menakutkan, namun melangkah ke dalam dharma menggantikan rasa takut dengan kepuasan," ungkap dia.

Membayangkan Diri 10 Tahun ke Depan di Serial Lost

Lilly juga membagikan sebuah video singkat ketika dirinya tengah shooting serial Lost pada 2006. Dalam video itu, dia diminta untuk membayangkan dirinya sepuluh tahun ke depan. Saat itu, Lilly menyatakan keinginannya untuk pensiun dari dunia akting, membangun keluarga, lebih banyak menulis, dan berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.

Kini, keinginan tersebut akhirnya tercapai saat Lilly memutuskan untuk hiatus dari Hollywood. Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan untuk kembali berakting di masa depan.

“Aku mungkin akan kembali ke Hollywood suatu hari nanti, namun untuk saat ini, di sinilah tempat aku berada. Musim baru telah tiba, dan AKU SIAP... dan AKU SELAMAT.” ujar dia, dalam unggahannya.

Evangeline Lilly pertama kali bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai Hope van Dyne di film Ant-Man tahun 2015. Dia lalu kembali memerankan karakter tersebut dalam sekuel Ant-Man and the Wasp tahun 2018, Ant-Man and the Wasp: Quantumania tahun 2023, serta mega-hit Avengers: Endgame pada tahun 2019.

