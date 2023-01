Perjalanan Karier Bermusik Penyanyi Rod Stewart

TEMPO.CO, Jakarta - Rod Stewart penyanyi yang identik dengan suara serak. Sebelum mencapai ketenaran, Rod Stewart sudah mewarnai industri musik pop dan rock era 1962.

Mengutip Britannica, Rod Stewart bernama lengkap Roderick David Stewart seorang penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang lahir di London, pada 10 Januari 1945. Ia bungsu dari lima bersaudara dari Robert dan Elsie Stewart. Stewart menjadi bintang internasional seiring kesuksesan komersial dari album Every Picture Tells a Story (1971).

Pada 1994 Rod Stewart dimasukkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame sebagai artis solo dan sebagai anggota The Faces pada 2012. Ia diangkat menjadi Komandan Orde Kerajaan Inggris (CBE) pada 2007.

Karier musisi Rod Stewart

Mengutip Hello Magazine, ketertarikan Stewart terhadap musik sudah dimulai sejak ia belajar gitar pada usia 12 tahun yang terinspirasi Lonnie Donegan. Stewart juga sempat bermain di grup musik lokal saat remaja sebelum merintis karier profesionalnya.

Meskipun dikenal sebagai penyanyi solo, Rod Stewart mencapai kesuksesan pertamanya sebagai anggota dari beberapa grup populer. Setelah menaruh minat awal pada musik folk, rythm, blues, ia bergabung dalam dua grup atau band yang berbasis di London, Steampacket dan Shotgun Express. Saat itu pertengahan 1960-an sebelum bekerja sama dengan Jeff Beck dan Rolling Stone.

Awal kariernya mulai naik ketika legenda musik blues Inggris Long John Baldry mendengar Rod Stewart berusia 19 tahun bernyanyi di stasiun kereta api Twickenham. Baldry kemudian menawari Stewart untuk bergabung dengan bandnya.

Namun, Rod Stewart dan Badly tidak bertahan lama. Pada 1969, Rod Stewart bergabung dengan band The Faces. Pada tahun yang sama, Rod Stewart merilis album solo perdananya. Nama Stewart melambung menyusul suksesnya album Every Picture Tells a Story' pada 1971.

Di Amerika Serikat, Rod Stewart menjadi solois populer. Album pertamanya masuk ke 100 besar dan tur di Amerika Serikat meningkatkan profilnya. Pada 1971, saat menduduki puncak tangga lagu dengan The Faces, dia menjadi bintang internasional dengan hit nomor satunya Maggie May.

Kariernya sebagai musisi makin populer di Amerika Serikat, karena album perdananya mampu menembus 100 besar. Rod Stewart pindah secara permanen ke Amerika dan meninggalkan bandnya.

