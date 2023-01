Rod Stewart Penyanyi Asal Inggris Dulu Pernah Bermain di Klub Sepak Bola Brentford

TEMPO.CO, Jakarta - Roderick David Stewart atau pupuler dengan nama Rod Stewart lahir pada 10 Januari 1945 di London, Inggris. Ia adalah penyanyi yang berasal dari keluarga kelas pekerja. Rod anak bungsu dari lima bersaudara. Pada usia dua belas tahun, dia belajar bermain gitar dengan musik Lonni Donegan sebagai inspirasinya.

Mengutip hellomagazine.com, selain pandai bermain musik, ia juga menyenangi sepak bola. Pada awal 1960-an setelah berhenti magang di klub sepak bola Brentford ia kemudian memilih menjadi penyanyi. Selama tahun itu pula, Rod menjadi bagian dan beberapa band berbeda. Enam tahun bermain di dunia musik, pada 1966 dia memutuskan bergabung dengan Jeff Beck Group. Band itu melakukan tur ke Inggris dan Amerika Serikat. Dengan band itu, Rod dihantarkan menuju gerbang kesuksesan karir bermusiknya.

Dalam laman web biography.com, pada 1969, ia bersama Ron Wood rekannya di band Rolling Stones, bergabung dengan The Faces. Pada tahun yang sama, Rod merilis album solo pertamanya. Albumnya pertamanya itu masuk ke 100 besar tangga lagu dan melakukan tur ke Amerika Serikat. Sepanjang karir solonya, Rod terhitung memiliki hit single 62 lagu, 24 lagu di antaranya masuk dalam tangga lagu Top 10, dan tercatat singlenya terjual 250 juta copy.

Prestasi Rod Stewart

Melansir m.imdb.com berikut sederet prestasi Rod Stewart:

1. Bambi Awards

Honorary Bambi [Winner] (2018)

2. Golden Camera, Germany

Golden Camera [Winner] (1993)

Best Music International

3. Grammy Awards

Grammy [Winner] (2005)

Best Traditional Pop Vocal Album

4. Hollywood Walk of Fame

Star on the Walk of Fame [Winner] (2005)

NOVITA ANDRIAN

