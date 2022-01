Lima Tembang Paling Hits Musisi Asal Inggris Rod Stewart

Rod Stewart beraksi dalam konser pertamanya di Indonesia yang bertajuk " Rod Stewart The Hits Concert" di Plenarry Hall, Jakarta Convention Centre, Jakarta, (31/1). ANTARA/Teresia May

TEMPO.CO, Jakarta -Tanggal 10 Januari kemarin, Rod Stewart, musisi asal Inggris yang meramaikan jagat rock dan pop era 1960-an berulang tahun ke 78.

Untuk merayakannya, Tempo merangkum 5 lagu terhits dari penyanyi veteran Rod Stewart versi laman majalah The Rolling Stones, yakni rollingstones.com.

Maggie May

Lagu Maggie May tercipta ketika Stewart mengenang peristiwa di tahun 1961. Saat itu, di sebuah Festival Jazz Beaulie, ia bertemu dengan sosok perempuan. Sepuluh tahun kemudian, Stewart menulis lagu Maggie May.

Mandolin Wind

Lagu dari album Every Picture Tells a Story ini menjadi lagu hits Stewart berikutnya. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang kehilangan cintanya setelah mereka melalui musim dingin bersama-sama.

Reason to Believe

Lagu ini merupakan cover Stewart terhadap lagu dengan judul yang sama milik Tim Hardin pada tahun 1971. Pada awalnya, lagu ini tidak begitu populer. Tetapi, setelah Stewart merekam MTV spesial dan membawakannya kembali, lagu ini langsung meledak di pasaran.

The Killing of Georgie

Lagu ini dirilis oleh Stewart pada tahun 1976 ketika gerakan hak-hak gay sedang tumbuh. Saat itu, masih sedikit musisi yang berani mengangkat isu-isu sensitif seperti ini. Tetapi, bagi Stewart yang memiliki manajer dan humas gay, lagu ini tercipta untuk menyerukan perjuangan mereka.

Lagu The Killing of Georgie bercerita tentang seorang pria gay yang diusir dari rumahnya oleh orang tuanya sendiri. Ia kemudian menemukan sebuah komunitas di New York, tetapi akhirnya dibunuh oleh geng jalanan pada suatu malam.

Hot Legs

Lagu ini bercerita tentang seorang wanita dengan kaki besar yang muncul secara acak pada pukul 03:45 pagi untuk mengejutkan Stewart kepada kehidupan seksual.

NAUFAL RIDHWAN ALY

Baca : Hari Ini Ulang Tahun Rod Stewart, Musisi Inggris yang Kehidupan Cintanya Rumit