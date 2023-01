Fenomena Male Gaze dalam Dunia Film, Apakah Itu?

Saat semakin berkembang dengan pesat, fenomena male gaze melahirkan gambaran yang menginstruksikan seorang perempuan untuk menjadi seorang ibu yang sempurna, kekasih, istri, ibu rumah tangga, dan sejenisnya. Gambaran nyata seperti itulah yang semakin melengkapi lingkaran setan hegemoni seksis. Mulvey juga menjelaskan bahwa dalam dunia perfilman perempuan tidak ditempatkan dalam peran utama atau menjadi pengendali sebuah adegan. Biasanya, perempuan hanya menjadi objek untuk diamati subjek dari setiap adegan, sebagaimana dilansir esai berjudul Visual Pleasure and Narrative Cinema.

Menurut Journal of Linguistics, media perfilman memang dikenal memberikan sajian berbagai macam adegan yang dikemas dengan mudah. Hal ini bertujuan untuk membantu para penonton mempertahankan hegemoni dalam tatanan sosial tertentu. Salah satu contohnya adalah fenomena male gaze yang semakin marak dengan menggambarkan perempuan agar sesuai keinginan dan tujuan kelompok kepentingan tertentu berupa dominasi laki-laki. Akibatnya, male gaze sulit untuk diatasi dengan cepat, bahkan dapat dikatakan sudah mendarah daging dalam dunia perfilman.

