Synchronize Fest 2023 Siap Digelar, Tiket Mulai Dijual 30 Desember 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Synchronize Fest resmi mengumumkan mengenai jadwal penyelenggaraan festival di tahun 2023. Festival musik besutan Pus Kes Mas (Pusat Kesenangan Masa Kini), Synchronize Fest 2023 akan digelar selama tiga hari, 1, 2, 3 September 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Synchronize Fest juga turut mengumumkan jadwal penjualan tiket Early Bird Ticket 2023 yang akan dijual mulai besok, Jumat, 30 Desember 2022 melalui website resmi www.synchronizefestival.com.

Seputar Synchronize Fest

Synchronize Fest merupakan festival musik multi-genre tahunan berskala nasional yang mengundang puluhan ribu audiens untuk merayakan keberagaman jenis musik hidup di enam panggung selama tiga hari, tiga malam, menikmati suguhan 100-an pertunjukan terkurasi dari artis-artis terfavorit dan terbaik tanah air yang datang dari dekade ’70-an, ’80-an, ’90-an hingga 2000-an.

"Kehadiran Synchronize Fest telah menjadi bagian dari kehidupan penikmat musik di tanah air. Meski jadwal gelaran utama festival masih terbilang cukup jauh, namun telah menjadi tradisi Synchronize Fest untuk merayakan geliat hiburan musik sepanjang tahun selama 365 hari di sela-sela kehidupan kita," demikian keterangan resmi yang diterima Tempo pada Rabu, 28 Desember 2022.

Kilas Balik Synchronize Fest 2022

Synchronize Fest 2022 sukses digelar pada 7, 8, dan 9 Oktober 2022 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, setelah vakum hampir 3 tahun karena pandemi. Mengusung tema Lokal Lebih Vokal, Synchronize Fest 2022 menampilkan 126 musisi intas genre, lintas generasi.

Ratusan musisi itu termasuk Agnez Mo, Ahmad Band, Cokelat, Potret, Kahitna, Radja, Deadsquad feat. Isyana Sarasvati, Erwin Gutawa & 3Diva (Krisdayanti, Titi DJ, Ruth Sahanaya), Denny Caknan, David Bayu, Alam Mbah Dukun, President Jancukers alias Sujiwo Tejo, Senyawa, Gabber Modus Operandi, Voice of Baceprot, OM New Palapa, The Groove Bersama Rieka Roslan, Yuke Sampurna dan Ali Akbar.

